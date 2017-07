LOS NIÑOS CON LOS DOS PADRES EN PARO TIENEN UN 56% MÁS DE POSIBILIDADES DE PADECER ANSIEDAD O DEPRESIÓN

Etiquetas

Los hijos de padres desempleados presentan un 56% más de probabilidades de sufrir trastornos psicosociales como ansiedad o depresión que aquellos cuyos dos progenitores tienen trabajo.Así lo pone de manifiesto un estudio realizado entre 6.000 niños europeos de 2 a 9 años por el grupo Genud de la Universidad de Zaragoza, cuyos resultados publica hoy la revista científica 'European Child and Adolescent Psychiatry'.La investigación se realizó a lo largo de tres años en Bélgica, Chipre, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, España y Suecia. En ella, se identificaron cuatro factores de riesgo social: familias con una red social de apoyo escasa, familias inmigrantes, padres en situación de desempleo y familias ‘no tradicionales (es decir, en las que los hijos no convivían con alguno de los dos progenitores).Según sus conclusiones, el riesgo de desarrollar patologías de tipo psicosocial como estrés, depresión o ansiedad es un 30% mayor entre los hijos de familias no convencionales, y un 56% más elevado entre los menores cuyos padres están en el paro.Estos resultados son independientes del género, la edad y el lugar de residencia de los hijos, y tampoco tienen nada que ver con la educación y los ingresos de los padres. El trabajo apunta, además, que los hijos de familias con redes sociales escasas (sin otros adultos que puedan ayudarlos en caso de necesidad) tienen el doble de riesgo general de padecer problemas psicosociales.En cambio, los niños cuyos padres no habían nacido en el país de estudio y se consideraban como inmigrantes no presentaban un riesgo mayor.Por todo ello, el trabajo sugiere prestar atención a los hijos de familias que cumplan algunas de estas características, y recomienda intervenciones sociales para reforzar las redes de ayuda de los padres.