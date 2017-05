LA PLATAFORMA POR PERMISOS IGUALES ASEGURA QUE LA PROPUESTA DE LA UE PERJUDICA A LA MADRE

Etiquetas

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles para madres y padres (Ppiina) aseguró este miércoles que la propuesta de la Comisión Europea para la conciliación tras el nacimiento de un bebé sigue perpetuando a la madre como sujeto encargado de los cuidados del menor, ya que permite a los padres dividir su permiso en 12 años.La propuesta europea propone cuatro meses de permiso parental intransferible para cada progenitor a tomar a lo largo de 12 años, así como un nuevo permiso de paternidad de 10 días desde el nacimiento. Ambos estarían pagados al nivel de la baja por enfermedad, no al cien por cien. “A simple vista puede parecer un avance, pero en realidad es una trampa muy peligrosa que aumentaría la ya insoportable desigualdad en el uso de los permisos por parte de hombres y mujeres”, explicó la plataforma, pues considera que el hecho de que el segundo permiso se pueda tomar a lo largo de 12 años podría hacer que el padre se lo repartiera.“Esta propuesta favorece que los padres se tomen esos cuatro meses en días sueltos, en lugar de asumir la misma responsabilidad en el cuidado que la madre durante los primeros meses de vida”, añadió.En este sentido, la Ppiina también rechazó que se trate de permisos equiparados en salario con los de enfermedad, que no cubren el 100% del sueldo del trabajador sino un 75%. “Cuidar no es ninguna enfermedad, ni para madres ni para padres”, criticó la plataforma.La Plataforma Internacional por Permisos Iguales e Intransferibles (Plent), de la que forma parte la Ppiina, lleva años reclamando la sustitución de las dos directivas actuales por una única directiva que establezca permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para cada progenitor, por lo que exigen una legislación que obligue a una “igualdad real”.