El PP-A volverá a llevar al Parlamento una ley para eliminar el "injusto" impuesto de sucesiones y donaciones

El vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, ha anunciado que la formación volverá a llevar al Parlamento una ley para eliminar el "injusto" impuesto de sucesiones y hará extensiva la campaña 'Hereda 100X100' a los andaluces que viven fuera de la comunidad.

"Queremos que Andalucía no siga discriminada con respecto al resto de españoles, por culpa de Susana Díaz, al tener que pagar el abusivo, injusto y desproporcionado impuesto de sucesiones y donaciones que el PSOE condena a pagar a los andaluces", ha señalado Toni Martín en rueda de prensa.

Junto a ello, ha explicado que en la nueva proposición de ley planteará la bonificación al 99 por ciento del impuesto para herencias de padres a hijos y de familiares directos, en un proceso progresivo que supondrá una reducción del impuesto del 33 por ciento en 2017, del 66 por ciento en 2018, y ya del 99 por ciento en 2019, para evitar un desequilibrio presupuestario para las cuentas de la Junta.

El dirigente 'popular' ha garantizado que su formación "no va a parar" hasta que consiga la eliminación de este impuesto y ha criticado la "minirebaja" que han aprobado PSOE-A y C's, calificándola de "insuficiente porque ha sido una rebaja trampa y de pacotilla".

Según ha explicado, antes de la reforma si se heredaba un euro más del mínimo exento (establecido en 175.000 euros) se pagaban 26.300 euros, mientras que después de la reforma: si se hereda un euro más del mínimo exento (establecido ahora en 250.000 euros) se pagan 47.000 euros.

"ERROR DE DOBLE SALTO MORTAL"

Para Martín, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ha convertido el error de salto en un error de doble salto mortal. A eso le llama Susana Díaz eliminar el error de salto, a cobrar desde ahora el doble por este impuesto a los andaluces porque ella lo vale".

"Nos han vendido a bombo y platillo que no se pagaría por heredar la vivienda habitual, pero es mentira; tan solo no pagará quien haya convivido los dos últimos años de vida con la persona que fallece. Y eso todos sabemos que es muy poco común y que, por lo tanto, no afecta a casi nadie", ha expuesto.

Junto a ello, Martín ha destacado que "los andaluces y el PP-A no vamos a dejar de pelear para dejar de ser los españoles que más impuestos pagamos". Así, ha lamentado que Susana Díaz de, a través de este impuesto, se esté incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces".