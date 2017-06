PP-A exige una "disculpa pública" a De la Calle por "burlarse" de quienes piden aire acondicionado en colegios

Etiquetas

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, María Francisca Carazo, ha manifestado este viernes su "rechazo absoluto" a las declaraciones de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, quien ha manifestado que "no es aconsejable" que los centros educativos andaluces tengan aire acondicionado al considerarlo "perjudicial" para la salud.

En una nota, Carazo ha instado a De la Calle a pedir una "disculpa pública" por "burlarse" de los padres que reclaman esta solución y cree que la Consejería "está faltando al respeto a los alumnos, a los docentes y a las familias" al ignorar las movilizaciones emprendidas por la plataforma 'Ampas Sevilla' para reclamar la instalación de equipos de refrigeración en los centros educativos. "La consejera se burla, se mofa de lo que es un verdadero problema en muchos centros", ha dicho la portavoz popular.

En este sentido, ha aludido a la respuesta escrita recibida por el PP al preguntar por esta cuestión en el Parlamento de Andalucía. En ella, la consejera alega que los centros escolares no sufren el período de "mayor radiación térmica" del año, por lo que "no es necesario" instalar equipos de refrigeración: no obstante, sí reconoce la necesidad de abordar la instalación de equipos de calefacción.

La popular ha apuntado que "no es la primera vez que De la Calle trata con frivolidad asuntos tan sensibles para las familias", recordando cómo la consejera defendió las aulas prefabricadas o 'caracolas' diciendo que seguían el "ejemplo americano" e insistiendo en su confort. "Es un insulto a las familias cuyos hijos tienen que estudiar en aulas que no cumplen con todos los requisitos exigibles", ha subrayado.

"La consejera debe una disculpa pública a toda la comunidad educativa", ha insistido Carazo, quien considera un "auténtico despropósito" el trato que docentes, familias y alumnos reciben por parte del gobierno andaluz. "Un entorno confortable, con una temperatura adecuada como mínimo, es indispensable para recibir una educación de calidad. Estamos en el siglo XXI y la consejera se despacha diciendo que es más saludable que los niños estudien en saunas", ha manifestado, para incidir en que los equipos educativos también están trabajando durante buena parte del mes de julio, una vez acabado el curso escolar.

Además, "la consejera sabe que en Andalucía desde mediados de mayo se superan fácilmente los 30 grados de temperatura hasta mediados de octubre, ¿acaso en la Consejería de Educación o en las Delegaciones Provinciales no tiene equipos de refrigeración?".

La Consejería reconoce en su respuesta que aquellos centros que disponen de aparatos de refrigeración "lo están realizando con fondos propios, a través de los ayuntamientos o de las asociaciones de padres y madres del alumnado". "¿Es esto educación pública, unos centros cuyo mantenimiento corre a cargo de los bolsillos de las familias?", pregunta la portavoz popular.

Carazo ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de la consejera en el Parlamento de Andalucía. El Grupo Popular ha estado un año intentando recibir un inventario de los centros andaluces que disponen en sus instalaciones de equipos de aire acondicionado, "sin obtener respuesta": igualmente, tampoco se ha recibido contestación sobre los centros que disponen de patio, bibliotecas, salas de usos múltiples o gimnasios.