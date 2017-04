PP Madrid dice que la Ley de Memoria clasifica a vivos y muertos bajo "maniqueísmo" y que Comisionado "se ha excedido"

Etiquetas

El edil del PP Pedro Corral ha criticado este viernes, en el Pleno extraordinario de la Memoria Histórica, que esta ley clasifica a "vivos y muertos" en el "más absoluto del maniqueísmo" y que el Comisionado se ha "excedido" al proponer nombres, por lo que se incumple el acuerdo Plenario.

"La Ley de Memoria Histórica ha estigmatizado. Ha abierto el 'ellos y el nosotros', ha rescatado la consignas partidistas, ha mutilado la verdad histórica, para trasmitir falsa idealización... ha contribuido a clasificar a vivos y muertos bajo el más absoluto de los maniqueísmos, los republicanos todos buenos y nacionales malos", ha expresado Corral en su intervención.

El edil popular ha afirmado que el pacto de concordia de la Transición "se forjó sobre el acuerdo de no usar la guerra como arma política". "Se forjó sobre la certeza de que no podían hacerse recaer las consecuencias de la guerra sobre quienes no la vivieron y no compartieron los odios de quienes sí estuvieron en ella", ha señalado.

"Esta voluntad de concordia se fraguó en el callejero desde el inicio de la democracia; Tierno Galván consensuó el cambio del callejero y desde aquel, se han ido sumando otras denominaciones, también con el PP, y se incluyeron nombres como Azaña, Prieto, Largo Caballero, o Carrillo, entre otros muchos", ha explicado, para añadir a continuación que "no se juzgaron sus trayectorias en el régimen republicano, y la guerra".

Por otra parte, Pedro Corral ha criticado que en un primer momento se quisiera llevar a cabo "una purga de 200 calles contra todo aquel que hubiera respirado bajo el franquismo", algo que significaba "incurrir en un relato sectario del pasado".

"Dicen que Madrid será una ciudad más democrática; lo será si a pesar del cambio del callejero ningún ciudadano es rebajado en su calidad democrática por cuestionarlo o criticarlo", ha indicado el edil del PP. Además, ha señalado que "asumir la historia de forma diferente es lo que hace a Madrid más democrático". Corral ha apuntado que hay "muchos madrileños" que se sentirán "satisfechos" con los cambios del callejero como otros que no lo estarán. "Algo igual de legítimo", ha apuntado.

En su intervención, Corral ha mostrado su apoyo a la retirada de nombres como General Mola o Plaza de Arriba España, "que sobrevivieron a la modificación de Tierno Galván". En este sentido ha propuesto nombres como Melchor Rodríguez, Marcelino Camacho o Manuel Chaves Nogales.

Los aplausos a Corral desde los legionarios presentes en Cibeles han llegado cuando ha defendido la calle de Millán Astray como "fundador de la legión". "Por eso tuvo calle en Madrid, o como los Caídos de la División Azul", ha aseverado.

"DESASTRE UNIVERSAL DE LA GUERRA"

Otro de los nombres que ha propuesto Corral ha sido el de 'Madre de los hermanos García Noblejas', cuyo marido fue asesinado en Paracuellos, dos hijos en el frente de batalla y un tercero en un accidente a su regreso de Rusia porque era "el único hijo varón" que le quedaba a la familia. "Ya ven, Spielberg con este caso es capaz de hacer una película sobre el desastre universal de la guerra", ha expresado en relación a la similitud con 'Salvar al soldado Ryan'.

El edil del PP ha recordado otros nombres propuestos por su Grupo como Tierno Galván, la fiscal asesinada por ETA Carmen Tagle o Torcuato Fernández Miranda.

Así, Corral ha indicado que el PP "está en desacuerdo con el marco normativo" al ser una ley "destinada a dividir a españoles, más allá del reconocimiento a las víctimas". "Pero ha de cumplirse cualquier ley", ha apuntado.