PRESENTAN MÁS DE 100.000 FIRMAS PARA QUE SE RECONOZCA A DOS MUJERES COMO MADRES DE SU BEBÉ

Etiquetas

María José Torres y Brenda Kelleher, que no han podido inscribir en su libro de familia a su tercer hijo en el Registro Civil de Dénia (Alicante), entregaron hoy en la Dirección General de los Registros y del Notariado, en Madrid, 101.200 firmas apoyando que se reconozca el derecho de registrar a Lennon, nacido en julio de 2016, como hijo de ambas.Torres indicó que "el Registro Civil de Dénia solo ha dejado registrarlo a nombre de la madre gestante por no presentar el certificado de inseminación de una clínica", una petición que tacharon de "discriminatoria, ya que el papel que nos han pedido no se lo piden a parejas heterosexuales".Asimismo, destacó que quieren mostrar a la Dirección General de los Registros y del Notariado, el organismo encargado de dar una solución al caso, que hay "más de 100.000 personas que están indignadas con la discriminación de trato que se nos está dando".Contrariamente a esta situación, la Generalitat Valenciana les entregó hace unos días el título de familia numerosa, convirtiéndose en el primer organismo que les reconoce como familia. "Es una incongruencia, para unos organismos legalmente Lennon no es mi hijo, pero para otras partes sí", destacó Torres.Por su parte, Brenda Kelleher indicó que se sienten "discriminadas", ya que "no es justo que ahora mismo tenga dos libros de familia, uno con ella y dos de nuestros hijos y uno como madre soltera de Lennon"."Buscamos que se reconozca a María José como madre, es la única solución en la que pensamos, conseguir que se nos trate como a las parejas heterosexuales", añadió.Por su parte, la responsable de Relaciones Institucionales de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Boti García, señaló que esos dos libros de familia "son una flagrante discriminación y una injusticia tremenda que evidencia la necesidad de equiparar todos los derechos, sea cual sea la situación de las madres o de la familia"."Este caso tiene que hacer que la sociedad, los partidos políticos y los grupos parlamentarios entiendan que hay que apostar por la igualdad social para este colectivo", añadió.Además, informó de que la federación "está impulsando un borrador de ley por la igualdad del colectivo LGTB, para evitar ésta o cualquier discriminación y conseguir que nunca más ningún otro niño o madre se encuentre marginado".