PSOE-A exige al Gobierno que garantice atención a los niños huérfanos por violencia de género

El PSOE-A ha exigido este viernes al Gobierno central que garantice atención a los niños huérfanos por casos de violencia de género y que el pacto de estado de lucha contra la violencia de género sera una realidad, con presupuesto suficiente, en el mes de junio.

En rueda de prensa, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales del PSOE-A, Soledad Pérez, ha señalado que en ese pacto de estado también tiene que incorporarse a los hijos asesinados y a los huérfanos de la violencia de género, que son unas "víctimas invisibles".

Ha indicado que hasta el año 2013, las estadísticas no empezaron a contemplar a los niños asesinados o huérfanos tras perder a sus madres por un caso de violencia de género. Asimismo, ha mostrado su preocupación además por que solo se contabilice a los menores de 18 años y no a los que ya tienen la mayoría de edad, pero que convivían de sus madres y dependían económicamente de ellas y se han quedado ahora "sin recursos".

Soledad Pérez ha señalado que, según estimaciones de asociaciones de mujeres, 169 niños, desde que se contabilizan desde 2013, han perdido a sus madres en España. Ha agregado que normalmente se hacen cargos de ellos sus abuelos o tíos, sin "pensión de orfandad, porque las madres asesinadas, que en un 20 por ciento eran menores de 30 años, no pudieron cotizar los 500 días de los últimos cinco años bien porque no tenían empleo bien porque eran muy jóvenes y no llegaron a ese tope de cotización".

"Pobreza y dolor se han unido en la atención a los niños", ha señalado Pérez, quien ha indicado que, ante esta situación, el PSOE ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para que esos niños tengan una pensión de orfandad "digna", con un mínimo 677 euros al mes, y una atención psicológica como la que existe en Andalucía

Se trata, según ha indicado, de que se ponga en marcha un servicio de apoyo psicológico en crisis para que cuando el niño sea atendido inmediatamente tras el asesinato de su madre.

Ha insistido en que el pacto de estado contra la violencia de género tiene que ser ya una realidad y ha dicho que el grupo socialista ha presentado enmiendas por valor de 100 millones a los PGE para que se pongan al servicio de la lucha contra la violencia de género y que la atención a los niños huérfanos sea una prioridad.