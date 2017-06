'Palabras contra el olvido', la biografía que rescata a María Teresa León de la sombra de Rafael Alberti

Etiquetas

El escritor José Luis Ferris publica 'Palabras contra el olvido' (Fundación José Manuel Lara), la biografía de María Teresa León que busca "justicia histórica" con la figura de esta escritora y poeta cuya obra vivió a la sombra de la de la pareja de León, Rafael Alberti.

"No me importa que se diga que fue una mujer de bandera, sino poner de relieve una obra literaria de mucho peso, evitar que se convierta en algo de moda, una anécdota o una figura para un documental de La 2", ha señalado Ferris durante la presentación, tras poner a la autora a la altura de otros nombres importantes de su generación como Rosa Chacel o María Zambrano.

En este sentido, el autor recuerda que la irrupción de Alberti en su vida y su decisión de pasar a un segundo plano han lastrado durante años el juicio sobre la obra de León, quien "nunca dejó de escribir". "Incluso entre la gente de letras cuesta que te digan el nombre de uno de sus títulos más significativos, como 'Memoria de la melancolía' o 'Juego limpio'", ha lamentado Ferris.

Pese a aclarar que 'Palabras contra el olvido' no es un libro "contra Alberti", el biógrafo ha señalado que la hija de ambos escritores, Aitana, podría tener "una sensación agridulce" al leerla. Ferris hace alusión a los últimos años de vida de León a su vuelta del exilio, cuando "pasaron algunas cosas escandalosas".

"En esos once años a la vuelta del exilio, solo fue a verla una vez y casi a punta de pistola, hasta los incondicionales de Alberti reconocían que era algo que no se lo perdonarían. Realmente, ésta fue la parte de la vida en la que menos acertó Alberti", ha aseverado el poeta alicantino.

EL OLVIDO DE MIGUEL HÉRNANDEZ

Dentro de ese viaje de luces y de sombras, Ferris destaca algunos episodios llamativos. Por ejemplo, el de la relación de la pareja Alberti-León con el poeta Miguel Hernández, de quien pudieron "hacer algo más" para evitar su ingreso en prisión, tal y como revelaban los diarios del embajador chileno en la España de la Guerra Civil, Carlos Morla Lynch.

"Cuando Morla Lynch ofreció a los tres refugio en la embajada, Alberti y León lo rechazaron sabiendo que al día siguiente un coche les llevaría a Alicante para salir de España. Hernández no sabía eso y le dejaron en tierra de nadie --posteriormente, el poeta moriría en la cárcel--. Mientras Alberti no escribió no mencionó a Miguel Hernández en sus memorias, León estuvo toda la vida recordándole", ha señalado.

También los momentos del exilio tienen cabida en las páginas de esta biografía, en especial el año que pasaron en París nada más dejar España. "Allí pasaron muchas cosas y apenas se hace hincapié en esta etapa", ha criticado Ferris. En París encontraron alojamiento gracias a Neruda, trabajaban clandestinamente en una radio nocturna y se encontraron con el rechazo de editores que no querían publicar sus obras.

MATRIMONIO NO DESEADO Y ALZHEIMER

En cualquier caso, la biografía de León "estremece en muchas ocasiones" debido a las penurias que debió pasar una mujer que tuvo que afrontar un matrimonio no deseado. A los 16 años conoce a una persona diez años mayor que ella y dos años más tarde se muda de Burgos a Barcelona para "evitar el escándalo": al día siguiente de ser mayor de edad se casa con su pareja y solo tres días más tarde tuvo a su primer hijo.

"Ella no quería casarse, pero si elegía libremente tendría que renunciar a sus hijos. Aguantó lo que pudo hasta los 25 años y luego, con la tutela de sus tíos --Menéndez Pidal y María Goyri-- marchó a Madrid. Fue vendedora de coches y en una velada literaria conoció a Alberti", ha destacado.

León publicó más de 20 libros en vida --también tenía una obra inédita-- y esa separación de sus hijos supuso "un desgarro tremendo". Ya con 40 años, su hijo Gonzalo marchó a Argentina para reunirse con su madre y acabó junto a ella en sus últimos días, mientras que también recuperó la relación con su hijo Enrique, quien la visitó en Madrid con frecuencia ya cuando estaba enferma de Alzheimer.