El Parlamento pide a Junta mayores ventajas para familias monoparentales en servicios educativos

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves por unanimidad de los grupos una proposición no de ley del PSOE-A, en virtud de la cual la Cámara pide a la Junta que ofrezca mayores ventajas para familias monoparentales cuando se fijen la cuantía de los precios públicos para los servicios complementarios prestados en los centros educativos públicos (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares), así como para las residencias escolares.

La iniciativa, que ha contado con enmiendas de otros grupos, incluye también que los límites generales de gratuidad que se establezcan --tanto en los servicios complementarios como en las residencias escolares-- se incrementen en un 50 por ciento para las familias monoparentales/monomarentales (aquellas en la que la patria potestad es ejercida por una única persona).

Asimismo, se recoge que la Junta potencie actividades formativas relacionadas con el respeto a la diversidad familiar y con la atención al alumnado conforme a sus circunstancias familiares y otros aspectos relacionados en los 32 Centros de Educación del Profesorado (CEPs) repartidos por Andalucía.

De otro lado, se insta a la Junta a que reclame al Gobierno central que revise los umbrales de renta y patrimonio familiar en el Real Decreto que establece anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las cuantías de las becas y ayudas al estudio no universitario con el objetivo de favorecer a las familias monoparentales.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Olga Manzano ha explicado que la transformación de la sociedad andaluza y el nacimiento de nuevos modelos de familia obligan a los poderes públicos a replantear las medidas de protección jurídica y económica existentes hasta el momento porque hay nuevas formas familiares que se encuentran tanto o más necesitados de protección que la familia tradicional.

Junto a ello, ha asegurado que la existencia de un único progenitor disminuye en la mayoría de los casos el nivel de rentas y además supone un hándicap importante a la hora de llevar a cabo las tareas de cuidado y educación de los hijos y por ende la necesaria conciliación familiar y laboral.

Por parte del PP-A, su diputada Marifrán Carazo ha mostrado su apoyo a esta iniciativa que considera "positiva", aunque ha dicho que "queda camino por recorrer". Ha pedido a la Junta que haga una reflexión "serena y sincera" para mejorar la normativa, avanzar en la prestación de los servicios educativos y alcanzar "la mayor universalización".

Carazo ha señalado que su formación siempre apoyará iniciativas como ésta que vengan "a mejorar los servicios y a dar visibilidad a unas familias que merecen ser reconocidas".

En nombre de Podemos, la diputada Libertad Benítez ha señalado que estas familias, la mitad de ellas en riesgo de exclusión social, no quieren "limosna" sino derechos y políticas de discriminación positiva que permitan la conciliación, " y con esta propuesta cargada de buenas intenciones no se consigue". Se requieren, según ha apuntado, políticas que sustituyan "a esa otra mitad que no está" y que no haya que elegir entre "trabajar o criar a los hijos".

Por su parte, el diputado de Cs José Antonio Funes ha defendido que estas familias merecen "un trato singular" porque son "más vulnerables" al hacer frente al solitario al cuidado de los hijos, lo que conlleva "un plus de dificultad". "Estamos ante un tema de justicia porque va a hacer posible la equidad y la igualdad de oportunidades", ha señalado Funes, para quien además de la educación "se podría entrar en otros ámbitos".

Finalmente, la diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha dicho que su grupo está de acuerdo con el "fondo y no con las formas" de la iniciativa, que supone "un paso adelante" del PSOE-A al reconocer la "vulnerabilidad" de las familias monoparentales, "una realidad creciente". Si bien, ha echado en falta propuestas en materia de empleo para la conciliación laboral y ha pedido incluir el término familias monomarentales.