Pascal (PDeCAT) consideraría "asqueroso" que las acusaciones a los Pujol fueran ciertas

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado este miércoles que le parecería "absolutamente asqueroso" que las acusaciones de corrupción que hay sobre la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fueran ciertas.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado: "No puede ser verdad. Y, si se confirma, me parecería absolutamente asqueroso. Lo digo con esa contundencia".

"CDC era Pujol, pero era mucho más que Pujol, ha sostenido tras pedir a toda la gente que votó al partido que no se sienta mal por los presuntos hechos cometidos por la familia.

Por eso, ha pedido a esos votantes que no sientan que fue una decisión equivocada: "Lo que haya hecho una familia, la de Pujol, que veremos, pues lo ha hecho ella. Y no en nombre de nadie que decidió sumarse a un proyecto como ese".

Pascal ha asegurado sentirse triste, desolada y enfadada y ha considerado normal que mucha gente esté molesta con la familia Pujol, pero ha pedido que esa inquietud no se extienda a toda la labor política de CDC.

Ha dicho que, aunque ella no llegó a votar a Pujol porque no tenía la edad, sí ha vivido en primera persona políticas implantadas por él, como la inmersión lingüística: "Me genera mucha indefensión decir que todo lo que hicieron los gobiernos de CDC está mal hecho. Pues eso no".