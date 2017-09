Paula Echevarría: "Ha sido un año de cambios, de un montón de cambios"

Etiquetas

Paula Echevarría ha celebrado su 40 cumpleaños por todo lo alto. La actriz ha tenido una fiesta muy especial rodeada de los suyos donde la ausencia de David Bustamante era la comidilla de la noche. La propia Paula afirmó que su todavía marido había sido invitado pero que sus compromisos profesionales le impidieron acudir.

En lo que respecta a sus planes futuros, Echevarría desmintió los problemas que dicen que tiene con su domicilio familiar y afirmó que dentro de poco comienza el rodaje de una nueva película.

CHANCE: Feliz cumpleaños.

Paula Echevarría: Muchas gracias.

CH: Se te ve emocionada, feliz, contenta.

P.E: Muchísimo.

CH: Estás teniendo más celebraciones que un niño pequeño.

P.E: Esto está siendo... empecé en Asturias celebrando el día de mi cumple y cuando me dijeron que su regalo de mi cumple iba a ser este, lloré el día que me dijeron, lloré durante los preparativos y nada más llegar aquí.

CH: ¿Qué regalo te ha hecho David?

P.E: En su día, el 7 de agosto.

CH: ¿Se puede decir?

P.E: No, pero no digo el de David ni el de nadie.

CH: ¿No viene David?

P.E: No, tiene un concierto privado esta noche.

CH: Invitación sí que hay.

P.E: Por supuesto.

CH: Sé que lo has desmentido por activa y pasiva, ¿No es cierto que tengáis problemas por la casa?

P.E: No. Absolutamente no.

CH: ¿Sabéis lo que vais a hacer, venderla?

P.E: No.

CH: ¿Cuál va a ser el deseo que vas a pedir?

P.E: (...)

CH: ¿Nuevos proyectos?

P.E: Sí, empiezo una película ya mismo, el 6 de octubre empiezo a rodar 'Ola de crímenes' y entro a formar parte de un grupo muy interesante y estoy muy feliz. Con Mediaset.

CH: ¿Emocionada?

P.E: Emocionada y muy contenta, es parte del regalo que me trae esta nueva etapa de mi vida.

CH: ¿Has empezado ya con el rodaje?

P.E: No, estamos preparando. También estamos preparando una serie de largo recorrido.

CH: ¿Qué balance haces de este año?

P.E: Ha sido un año de cambios, de un montón de cambios, todos son para bien, todos son para poner las cosas en su sitio, los 40 años me han regalado actitud, me han regalado no tener miedo al cambio y a afrontar las cosas y me gusta mucho esta nueva actitud.

CH: Hoy vas a soplas las velas, ¿Cuál va a ser el deseo?

P.E: Salud, que no falte nunca.

CH: ¿A qué te refieres con qué se van poniendo en su sitio?

P.E: Pues con el trabajo, desde que terminé 'Velvet' hasta ahora ha sido reflexión, todo, yo creo que todo en la vida es como que va cogiendo su cauce.

CH: ¿Cambiarías algo?

P.E: No, me gusta donde estoy ahora mismo y quién soy ahora, siempre se dice que eres quién eres por todo lo que has vivido, con lo bueno y lo malo.

CH: Cada una de las décadas que has pasado, ¿Cómo las recuerdas?

P.E: De los 10 a los 15 no existe, es niñez. De los 15 a los 20 más loco. De los 20 a los 30 buscando hueco, me vine a vivir a Madrid, empecé en televisión, vivir sola, de los 30 a los 40 estaba casada, tuve a mi hija, una etapa maravillosa, de más madurez y ahora de lo que venga. Preparada para todo.

CH: ¿Estás más tranquila con el futuro, pasas de todo lo que se dice?

P.E: Yo creo que es la única manera de sobrevivir a esto, hay que hacer oídos sordos y pasar bastante del tema porque si no, es una locura.

CH: Se dice que has comprado una casa.

P.E: Se han afirmado tantas cosas a lo largo de todos estos meses y no ha sido cierto. Cuando muchos compañeros por la calle me preguntan, yo me entero de lo que se va comentando muchas veces por los que estáis en la calle con el micro.

CH: ¿En qué punto está tu relación con David?

P.E: Maravillosa, esta semana han salido unas fotos. Esa es la relación que ha habido todos estos meses a pesar de lo que se dice.

CH: Hay gente que dice que es teatro.

P.E: Eso no depende de mí.

CH: ¿Habéis tomado ya una decisión David y tú?

P.E: No y no considero que sea obligatorio decirlo. No lo digo por un comunicado, lo digo porque he oído que 'sean claros y lo digan' no tengo por qué, el punto en el que estoy ahora es de él y mío.

CH: Con eso evitas que se siga hablando.

P.E: Qué quieres que aclare. Si yo no lo tengo claro, qué quieres que aclare.

CH: ¿Quién no puede faltar esta noche?

P.E: Mi hija, mis padres, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas, mis amigas de Asturias que han venido todas y un montón de amigos más.

CH: ¿Te gustaría que David viniera?

P.E: No puede, está actuando en una cadena de televisión.

CH: ¿Podrá venir al final?

Pues no lo sé, depende.