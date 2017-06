Paula Echevarría, una elegante mamá en la procesión del Corpus Christi

Etiquetas

Tras la celebración de la esperada comunión de Daniella Bustamante la familia no dudó en disfrutar de unos días del ambiente asturiano y es que después de la celebración, tanto Paula Echevarría como su hija acudieron el pasado domingo a la procesión del Corpus.

PAULA ECHEVARRÍA, UNA MAMÁ OGULLOSA DE SU HIJA EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

A pesar de su separación Paula y David volvieron a demostrar que son una de las parejas más unidas del panorama nacional y es que ambos han intentado hacer todo lo posible para que la comunión de su hija sea un día de lo más especial en la familia. La pareja y su hija Daniela volvieron a dar la imagen de familia feliz a la entrada y a la salida de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles donde tuvo lugar la comunión y es que, todos los familiares demostraron que mantienen una muy buena relación a pesar de todo lo sucedido.

Una vez más las redes sociales fueron el escenario perfecto para mostrar su felicidad y es que la pareja decidió dejar de lado el hermetismo que había mantenido desde el anunció de su separación para subir varias fotografías en las que aparecían de lo más sonrientes como una verdadera familia feliz dejando de lado todas las diferencias que les han llevado a tomar la decisión de separarse.

LA ACTRIZ VOLVIÓ A CONVERTIRSE EN EL CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS

Como el resto de niños de comunión, Daniella fue una de las participantes en la procesión del día del Corpus en Candas en la que Paula se mostró de lo más orgullosa de su hija y es que no dudó en seguir cada uno de los pasos de la procesión muy pendiente en todo momento de su hija. Como cualquier otra madre, Paula estuvo acompañada de sus padres con los que siguió muy de cerca todo el recorrido de los niños de comunión. Teléfono en mano, la actriz no dudó en inmortalizar algunos de los momentos más bonitos de todo el recorrido y es que seguramente algunas de esas fotos fueron para David Bustamante que no pudo estar en un día tan especial para su hija por motivos profesionales.

UNA VEZ MÁS APOSTÓ POR UN LOOK DE DOLORES PROMESAS DE LO MÁS ELEGANTE

Paula Echevarría volvió a convertirse en el centro de todas las miradas por su elegante look y es que, como ya pasó en el día de la comunión, la actriz demostró que es una 'it girl' en todas sus apariciones. En esta ocasión Paula eligió un look de lo más favorecedor de la firma Dolores Promesas compuesto por una falda lápiz de largo midi y un top de tirantes en color coral con estampado de flores y un llamativo tigre en la parte frontal. El outfit lo completó con una americana a juego que llevó sobre el brazo durante todo el recorrido, unos maxi pendientes en forma de flor y unos salones rosas con bolso negro.