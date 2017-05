Paula Echevarría elegida por los solteros españoles como una de las mamás más divertidas

Etiquetas

El primer domingo de mayo se celebra uno de los días más importantes del año, el día que todos tenemos que celebrar, pues sin ellas no estaríamos aquí* ¡El día de la madre! Con la ayuda de Meetic hemos querido rendir un pequeño homenaje a todas las madres en este gran día y así daros a conocer, entre otras curiosidades, cuáles son los modelos a seguir por los futuros padres españoles. ¡Atento! DE MADRES MOLONAS Y PERFECTAS Les preguntamos a los solteros españoles qué mamá les parecía más divertida y, como no podía ser de otra manera, la actriz e it-mum de mayor actualidad del panorama social español, Paula Echevarría ha sido elegida por tres de cada diez solteros como la madre más divertida y enrollada. Otra de las que encabezan este título de 'mamá molona' es la imponente Pilar Rubio. No dudamos ni un segundo que el resultado esté acertado, ya que comparte en sus redes los buenos ratos que pasan junto a sus retoños y se les ve siempre llenos de alegría.