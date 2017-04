Penélope Cruz: "Me crié con lo justo y era más que suficiente"

Etiquetas

Una vez más Penélope Cruz mostró su lado más solidario y es que junto a la Fundación Unoentrecienmil fue la encargada de hacer entrega de la IV Beca del Colectivo para la investigación de la leucemia infantil. En este caso la beca recayó en un proyecto de estudio de la inmunoterapia frente a las recaídas de esta enfermedad.

Totalmente entregada con el cáncer infantil, Penélope volvió a recordar que para ella fue muy duro grabar el documental de Uno entre Cien Mil y es que estuvo en contacto con muchos niños que sufren esta enfermedad pero también con sus familiares y médicos. A pesar de pasar por ese duro trago, Penélope confesó que siempre ha sido una mujer de disfrutar mucho de los pequeños detalles que la vida te ofrece y es que ese es uno de los valores principales que le inculcaron sus padres.

CHANCE: ¿Qué se pude hacer con 100 mil euros?

Penélope Cruz: Pues ellos salvan vidas entonces para mí es muy importante estar aquí hoy porque creo que ya estoy unida de por vida a la Fundación y las familias y los niños y los doctores que he conocido a través del documental y la increíble labor de José Carnero y todos los que trabajan en la fundación y yo ya les he dicho que pueden contar conmigo para lo que quieran. Hoy se entrega una beca, es una celebración, hay otras que se van a poder entregar gracias a los que se ha recaudado por el documental y gracias también a la visita de El Hormiguero donde mucha gente desde su casa pudo poner su granito de arena y realmente está esperando una diferencia en la vida de muchos niños.

CH: Una labor muy importante la tuya con este documental que está ayudando mucho.

P.C: Todas estas cosas son importantes, no cambian su mundo, pero para mí es un honor que ellos quieran que yo forme parte de esa fundación, seguir ahí, mi contacto con esos niños... Lucas me llama por teléfono cada dos por tres, ya está en mi vida, yo en la suya. Para mí es un gran privilegio que gracias a mi trabajo lleguen cosas como estas que si crean una diferencia en la vida de una persona, con eso ya me basta.

PENÉLOPE CRUZ: "HABLAR CON ESOS NIÑOS ES COMO HABLAR CON UNA PERSONA CON LA EXPERIENCIA DE ALGUIEN DE 80 O 90 AÑOS"

CH: ¿Qué tienes que decir de esos niños?

P.C: Son maravillosos, son sabios, es como hablar con una persona con la experiencia de alguien de 80 o 90 años dentro de un cuerpo de un niño de cuatro. Realmente pasan auténticos calvarios con esta enfermedad, el tratamiento también es muy duro, incluso después de toda la tortura algunos salen adelante pero otros no, es tremendo.

CH: ¿Es la primera vez que te ponías tras la cámara?

P.C: No es la primera vez, había hecho otros cortos de publicidad pero es el primer documental y no, en ese sentido seguir aprendiendo y creciendo pero la motivación no podía ser más fuerte- El tiempo que yo pasé con esos niños, con las familias y con los doctores empapándome un poco de todo lo que yo desconocía de la enfermedad que es bestial y es como un tsunami que arrasa con todo, la familia, los amigos. Es una enfermedad muy horrible y haberme informado, haber tenido ese tiempo fue muy importante para luego plasmar eso ahí y trasmitir, darle voz a ellos, que ellos fueran los que contaran su historia incluso esas madres que aparecen en el documental y que también han perdido a sus hijos. Tener a una madre delante enseñándote los dibujos que le hizo su hijo y cómo no pudo salir adelante pues bueno... Yo seguiré intentando contribuir, colaborar con mi granito de arena y feliz de poder estar aquí con ellos.

PENÉLOPE CRUZ: "RECIBIR TODA ESA INFORMACIÓN TE HACE ENTENDER LO AFORTUNADOS QUE SOMOS"

CH: Esa labor solidaria te hace ganadora del premio mujer del Tercer Milenio.

P.C: Sí, pues también me hace una ilusión especial porque sé que está unidos al trabajo con el documental.

CH: ¡Qué duro tiene que ser ponerse en la piel de esas madres cuando tú también eres madre! ¿Cómo se disfruta de la salud de los hijos y cómo explica una madre a sus hijos que hay niños que están malitos?

P.C: Es importante explicarlo y los meses estos para mí fueron meses de investigación y de entender el lado de los doctores, de los enfermos, de los padres, de los hermanos pequeños, cómo lo viven ellos... Imaginaros lo que era después de ocho horas de recibir toda esa información que te deja el cuerpo en un estado de decir qué afortunados somos, qué suerte que tenemos de tener salud y tu familia también con salud. En realidad tendríamos que recordar eso cada día de la vida, no solo en una situación así donde tienes delante a una persona que tiene un pie aquí y el otro en el otro lado y más cuando son niños.

CH: ¿Se valoran más las cosas cotidianas?

P.C: Creo que las pequeñas cosas he intentado por cómo me han criado las he valorado siempre porque yo me crié con lo justo y era más que suficiente, era una familia que tenía amor y apoyo y eso es lo que importa.

PENÉLOPE CRUZ: "A DONATELLA VERSACE LA QUIERO Y LA RESPETO MUCHO"

CH: Eso también lo quieres trasmitir.

P.C: Por supuesto.

CH: ¿Próximos proyectos?

P.C: Tengo que empezar a rodar dentro de poco. En el proyecto he interpretado a Donatella Versace que es lo que estoy preparando ahora que no es nada fácil para mí porque tengo una relación con la casa Versace desde hace mucho tiempo y a ella la quiero y la respeto mucho.

CH: ¿Fecha de estreno de Escobar?

P.C: Supongo a que a finales de este año pero no hay una fecha cerrada.

CH: Con ganas de ver el resultado

P.C: Bueno algo he visto pero tiene muy buena pinta.