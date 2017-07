Pilar Abel se somete a una prueba decisiva de ADN para saber si es hija de Dalí

Etiquetas

Extraen una muestra de saliva a Pilar Abel, la supuesta hija de Dalí. Pilar Abel, que afirma ser la hija del pintor catalán Salvador Dalí, ha sido sometida este martes a una extracción de saliva para comprobar si es su hija, dentro del proceso judicial abierto en torno a la paternidad del artista.

Tras asistir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, donde había sido citada a las 11.30 horas, Pilar nos explicó en qué había consistido todo. Estas pruebas se enmarcan en el proceso judicial iniciado por Pilar Abel, y por el que la juez ha ordenado también la exhumación y extracción de muestras del cadáver de Salvador Dalí.

CHANCE: Buenos días, ¿estas nerviosa?

PILAR ABEL: Un poco. Pero bien, contenta más de que ya veo la luz.

CH: ¿En que van a consistir estas pruebas de hoy?

P.A: Muestras, supongo, tanto no sé.

CH: ¿Estás nerviosa?

P.A: No estoy nerviosa, estoy muy contenta.

CH: ¿Cómo van a ser estas pruebas que te van a realizar hoy?

P.A: Estas pruebas supongo que serán las mismas que me han hecho antes con los palitos, la saliva y con cabellos, pero bueno, ya veo la luz.

CH: ¿Estas pruebas las quieren contrastar con el ADN de tu madre, de tu hermano, con el objetivo de?

P.A: Perdona, habla con el mejor que conmigo.

ABOGADO: Efectivamente, la va a tomar muestras para confrontarlas con las de Dalí, entonces se va a confrontar el ADN de ella con el ADN de Dali. También es necesario, según el instituto de toxicología, tomar muestras de su madre, lo que pasa es que su madre estaba citada para hoy pero no ha podido venir porque se encuentra impedida; es una mujer mayor con múltiples enfermedades, entonces no ha podido venir. Así que hemos pedido al juzgado que por favor oficien para que sin romper la cara de custodia tomen muestras y se pueda confrontar la de Dalí.

PILAR ABEL: "HE LUCHADO MUCHO PARA LLEGAR A ESTE MOMENTO"

CH: También se ha comentado que se va a contrastar su ADN con el de su hermano para ver si provienen del mismo padre.

ABOGADO: No, no. Eso es una proposición que ha hecho la fundación, un recurso interpuesto pero eso ni esta ordenado ni creo que se vaya a hacer porque el hermano no es parte de este proyecto.

CH: Pilar, entonces entiendo que este dia es fundamental

P.A: hombre, mucho. He luchado mucho para llegar hasta donde he llegado y le doy las gracias a Enrique y sobre todo a la juez.

CH: Nos decias que estabas muy contenta...

P.A: Y tanto que estoy contenta, mucho.

CH: Porque tu estas convencida de que eres hija de Dalí.

P.A: Hombre, no estaría aquí, ¿no crees? Yo me he hecho tres pruebas, con esta ya va la cuarta pero ya la cuarta va la vencida. Al menos tengo que confiar en el estado español creo yo.

ENRIQUE BLANQUEZ (ABOGADO): "LOS RESULTADOS ESTARÁN DESPUÉS DE LA EXHUMACIÓN DE DALÍ"

CH: ¿Los resultados para cuando?

P.A: Yo eso no lo sé. Eso el letrado.

ABOGADO: eso seria después de la exhumación porque hasta que no tenga el ADN de Dalí no podemos tener los resultados.

CH: Pero la fundación está evitando a toda costa que se produzca la exhumación del cuerpo de Dalí y entiendo que después de que ella se someta a estas pruebas ya no va a haber posibilidad de que esa exhumación se evite.

ABOGADO: Si podría ser en el caso de que la jueza estimase el recurso pero a lo mejor ese recurso incluso no se ha resuelto con anterioridad a la exhumación.

CH: ¿Por qué no queréis que le hagan el ADN al hermano?

ABOGADO: No, no es que no queramos, es que el hermano se encuentra enfermo; padece una enfermedad bastante grave y además que las pruebas no pueden ser por eliminación sino por determinación.

CH: Nosotros podemos hacer pruebas a toda la familia de Pilar para eliminar una evidencia, una prueba de paternidad se hace sobre la persona a la que se le pide la paternidad, no sus primos, sus allegados...

CH: Sin embargo, si pedís el ADN de la madre.

ABOGADO: Claro, el ADN de la madre si lo piden, además, voluntariamente si lo da, pero el hermano no sabemos si quería darlo...

PILAR ABEL: "PRIMERO VAN LAS PRUEBAS, LUEGO SE VERÁ SI RECLAMO O NO LA HERENCIA"

CH: En el caso en el que estas pruebas dieran positivo y se exhumara el cuerpo, ¿tu estás dispuesta a reclamar la parte de tu herencia?

P.A: Yo primero quiero saber las pruebas, los resultados de las pruebas. Después ya se hablará, por favor. Ya lo dije y lo repito otra vez. Primero a ver si es verdad que me dan las pruebas esta vez. Y luego ya se hablará a ver si tiro para adelante o que.

CH: Entiendo que este era uno de los objetivos, que se reconozca la paternidad...

P.A: Hombre, al menos el apellido y luego ya veremos. He luchado mucho, llevo diez años, eh. Muchos años para que se oculten tantas pruebas. Pero sobre todo digo que la máscara existe, la tengo yo. Este señor no sé como dice esto de la máscara, algún día se la enseñaré.

CH: Él también dijo que aunque se exhumase el cadáver, el haberle inyectado tantas cantidades de formol eso podría alterar el ADN.

ABOGADO: No, eso yo he hablado con especialistas, además algunos trabajan con vosotros y me han dicho que eso no es cierto y que realmente se puede extraer ADN perfectamente de una pieza dental; habría desaparecido la masa muscular y simplemente sería cogerla ya con una pinzas y extraerla sin más. Sin hacer ningún tipo de intervención. La jueza ha ordenado que se haga.

CH: ¿Cuándo se hará la exhumación?

ABOGADO: No hay una citación como hay hoy, por ejemplo. Pero se producirá otra citación igual para que se produzca la exhumación. Eso llegará cuando tenga que llegar, imagino que cuando le tomen muestras a la madre de Pilar.