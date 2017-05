Piqué y Puyol inauguran la nueva Cruyff Court

Etiquetas

La localidad leridana de Sant Guim de Freixenet celebraba este miércoles la inauguración de la nueva Cruyff Court en un acto apadrinado por su vecino más ilustre, Gerard Piqué.

El jugador del FC Barcelona llegaba acompañado por su hijo menor Sasha, sus padres Montse y Joan y su hermano Marc. El momento más emotivo se vivió cuando el niño era el encargado de efectuar el saque de honor junto a otros niños.

El jugador de fútbol más polémico se convertía en noticia a raíz de sus recientes declaraciones en las que confesaba, abiertamente en un medio de comunicación de Mediaset Italia, sus intenciones de contraer matrimonio con la madre de sus hijos, la cantante Shakira.

SANT GUIM DE FREIXENET SE VISTE DE GALA EN LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CRUYFF COURT POR GERARD PIQUÉ

La pareja, que tiene dos hijos, Milan y Sasha, podría plantearse ser familia numerosa, ya que reconoció que le encantaría tener una niña y uno o dos hijos más. Para terminar, el central añadió: "Seguro que sí, en un futuro nos casaremos".

Aunque no quiso pronunciarse sobre temas personales, el central azulgrana ha desgranado la actualidad sin dejar un sólo rincón sin tratar. Ahora bien, viendo los últimos tristes episodios que envuelven a la entidad, es normal que se muestre irónico con su sueño: "Quiero jugar muchos años y después ya veremos. Pero, por lo que veo, todos los presidentes van cayendo, así que me lo repensaré".

En esta importante cita futbolista no ha faltado el que fuera su compañero, el ex capitán azulgrana Carles Puyol, junto a su mujer Vanesa Lorenzo y su hija Manuela. Precisamente el ex futbolista es embajador de este proyecto, con su propio campo inaugurado en La Pobla de Segur.

PIQUÉ Y PUYOL MOSTRARON SU LADO MÁS PATERNAL CON SUS RESPECTIVOS HIJOS

Tanto Piqué como Puyol mostraron su lado más paternal con sus respectivos hijos. Sentados en sus respectivos asientos, se deshicieron en mimos y caricias con los pequeños. Precisamente Vanesa Lorenzo, su hija Manuela y el pequeño Sacha lucían sendas camisetas amarillas con el nombre de la Fundación. La ex modelo no pudo evitar inmortalizar el momento realizando numerosas instantáneas con su teléfono móvil.