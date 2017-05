Plataforma de Atención Temprana, "cansada" de que "no haya voluntad política" de la Junta, pide "diálogo" entre partidos

Etiquetas

La Plataforma de Atención Temprana ha asegurado que las familias "están cansadas" de que "no haya voluntad política" por parte del Gobierno andaluz, y pide "abrir vías de diálogo" entre todos los partidos para que de las dos proposiciones de ley presentadas "salga una Ley de Atención Temprana con lo mejor de cada una de ellas" y, sobre todo, que "se anteponga el interés superior del menor".

Así lo ha indicado el portavoz de la Plataforma, Antonio Guerrero, en una entrada en su blog, recogida por Europa Press, después de que la Junta haya manifestado su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la atención temprana de niños de cero a seis años presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos (Cs), así como el contrario a la de los grupos de PP, Podemos e IULV-CA.

En este sentido, Guerrero dice que "es manipular la realidad" decir que la propuesta de PP, Podemos e IULV-CA refleja la consideración de la atención temprana como una prestación "casi exclusivamente sanitaria y solicita su inclusión en la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", y ha recordado que Partido Socialista en Madrid ha registrado una proposición no de ley (PNL) para incluir la atención temprana en la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Nacional.

Asimismo, el portavoz de la Plataforma asegura que las listas de espera "se han aligerado a costa de recortar sesiones a los pequeños; niños que necesitando más sesiones de terapia se le da menos para quitar a otro de la lista de espera", lo que "provoca que sean las familias las que tengan que soportar los gastos de esas terapias".

Además, asegura que "igual ocurre al entrar en los colegios", ya que "en muchísimos casos se les da de alta, y, con todos nuestros respetos hacia los profesionales, un PT (maestro de pedagogía terapéutica) no puede sustituir la figura del psicólogo, ni un AL (maestro de audición y lenguaje) a un logopeda y la figura del fisioterapeuta no existe en educación".

"Las familias estamos cansadas, hartas de pedir dinero prestado, de tirar de los abuelos o simplemente de ver como nuestro hijo se queda estancado porque nosotros no podemos hacer nada, no tenemos recursos y con una sesión a la semana el niño no avanza", lamenta Guerrero, que añade que "aunque los refuerzan en casa, no son profesionales, ni de psicología, ni de logopedia y mucho menos de fisioterapia, y que poner una mano en el niño puede provocar más daño que beneficio".