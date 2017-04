El Pleno rechaza tres mociones sobre la supresión de convenios de colaboración con el colegio Juan Pablo II

Etiquetas

El Pleno Ordinario de Alcorcón ha rechazado tres mociones que hablaban sobre la supresión de convenios de colaboración con el colegio Juan Pablo II, presentadas por Ciudadanos, Ganar y PSOE - estas dos últimas gracias al voto de calidad del presidente de la sesión-, en relación a la denuncia de actividades extraescolares de carácter sexista.

La falta de acuerdo en los detalles sobre las propuestas y la posición popular que considera que son "acusaciones infundadas", ha impedido que salgan adelante cuestiones como las que planteaba la formación de unidad popular.

Ganar solicitaba "suprimir todos los convenios suscritos entre el Consistorio y la Fundación Educatio Servanda, así como no firmar acuerdo alguno en el futuro", y la conclusión del concierto económico.

El PSOE por su parte ampliaba la petición de eliminar todos los convenios que pudieran existir entre el Ayuntamiento y los centros educativos del municipio que desarrollen un modelo pedagógico que diferencie al alumnado por sexo.

En cuanto a la de C's, que instaba en un primer punto a que se comprobase si en el colegio se había llegado a producir alguna discriminación por razón de sexo que vulneraría el artículo 14 de la Constitución, ha sido retirado todo lo referente al artículo.

Una decisión que el partido naranja a tomado tras la reunión mantenida ayer con la Fundación Educatio Servanda, y a la espera de los resultados que se obtengan de la inspección realizada por la Consejería esta misma semana.

Al inicio de la sesión, la asociación de padres y madres de este centro educativo tomaba la palabra para reivindicar su derecho a la elección educativa y religiosa, y para mostrar su "más profundo malestar" ante las últimas informaciones.

"Si tuviésemos la mínima sospecha que algo así le pasa a nuestros hijos, seríamos los primeros en denunciarlo. No les quepa duda, sabemos como defender nuestros derechos. La asociación no ha recibido ninguna denuncia sobre discriminación, y podemos asegurar que no sucede", han subrayado.

PLUSVALÍAS

Por otro lado, se ha aprobado que el Ayuntamiento de Alcorcón devuelva de oficio la plusvalía del impuesto municipal cobrado por la venta de inmuebles, "siempre y cuando el Tribunal Constitucional declare inconstitucional" las cantidades cobradas por este impuesto.

"Y en el caso de que los vecinos no hayan obtenido ningún incremento en el valor", según explican desde el Gobierno local.

Una acción solicitada en pleno por el grupo Ciudadanos y que ha sido apoyada por los populares. En su moción, C's argumenta que "se trata de un gravamen que consideramos injusto y que ha supuesto un perjuicio económico e inmerecido para muchos ciudadanos", instando al Consistorio a que "dote de medios y recursos necesarios para facilitar dichas reclamaciones".

En este sentido, el Gobierno municipal ha destacado que en los próximos meses va a aprobar un protocolo de actuación.