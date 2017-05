Psicólogos dicen que los casos de 'Ballena Azul' son aislados y aconsejan detectar cambios de comportamiento en menores

Etiquetas

Recomiendan comunicarse con los hijos, supervisar su uso de Internet y observar si desarrollan falta de interés, aislamiento o autolesiones

La secretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, Pilar Gandía Herrero, ha afirmado que no se puede "crear alarma" respecto a los presuntos casos del juego de la 'Ballena Azul' que han aparecido en la Región de Murcia, y ha afirmado que se trata de casos "aislados" en los que "se deben tener en consideración todas las características del entorno de los menores", ya que "es muy difícil generalizar sobre estos temas".

No obstante, tampoco se pueden "ignorar las señales" y los padres y madres "deben estar atentos a cambios en el comportamiento de sus hijos e hijas" para detectar posibles indicios, tal y como explica en declaraciones a Europa Press Pilar Gandía, que también es psicóloga de la Asesoría Psicosocial del Centro InformaJoven dependiente de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia.

Por ejemplo, Gandía aconseja a los padres estar pendientes de si el menor muestra falta de interés por las actividades que normalmente desarrollan, si experimenta aislamiento social o pérdida de motivación, entre otros indicios.

Y, "por supuesto", esta psicóloga insta a los padres a detectar las llamadas de atención de los propios menores, como las autolesiones (cortes, quemaduras) que, "aunque sean superficiales, deben ser tratadas con suma cautela e indagar sobre su origen, prestando el apoyo que reclaman y contactando con un profesional lo antes posible".

Por otro lado, Gandía resalta que cuidar la comunicación con los hijos "es una fuente de protección eficaz para no dejar escapar señales de alarmas". Por ejemplo, recomienda preguntarle a los menores sobre sus sentimientos e interesarse por sus preocupaciones, "aunque los adultos no las compartan ni comprendan".

PREVENCIÓN DE ESTOS COMPORTAMIENTOS

Esta psicóloga aconseja la supervisión por parte de un adulto de la actividad en Internet de los menores, así como fomentar en los niños y niñas "un uso responsable y crítico de las redes sociales, así como del contenido que encuentran".

A la hora de abordar la prevención de estos comportamientos suicidas y su tratamiento, desde la Psicología se trabaja a todos los niveles: social, familiar e individual, tal y como señala esta profesional.

En este sentido, explica que la prevención del suicidio, tanto en adultos como en niños, "requiere de un buen apoyo social y familiar, así como del fortalecimiento de las herramientas personales para enfrentarse a las dificultades". Así, "se debe estudiar cada caso concreto, ya que un intento de suicidio puede deberse a diversas causas, y se actuará en función de estas", subraya.

A la hora de supervisar el manejo que los menores hacen de las redes sociales y de Internet, Gandía estima adecuado hacer uso de las herramientas que los propios navegadores ponen a nuestro alcance, como el famoso 'control parental'.

"Lo más importante es ser conscientes de que las redes sociales no son un lugar para que los niños y niñas exploren sin supervisión de un adulto", subraya Gandía. Y es que, igual que ocurre con ciertas películas, series o videojuegos con una limitación de edad, las redes sociales "también la imponen; el motivo no es otro que proteger a los menores que aun no han desarrollado el pensamiento crítico y pueden verse expuestos a situaciones confusas, e incluso peligrosas", concluye la psicóloga.