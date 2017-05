EL PSOE QUIERE GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN A TODOS LOS HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Etiquetas

El Pleno del Congreso de los Diputados votará la próxima semana la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que tiene como objetivo que “no haya en este país ni un solo menor huérfano por violencia de género que no tenga una prestación por orfandad”.La portavoz socialista en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, Ángeles Álvarez, declaró que esperan contar "la semana que viene con el apoyo de cada uno de los diputados del Congreso, incluidos los del Partido Popular”.La proposición, según explicó la parlamentaria del PSOE, viene motivada por el hecho de que “cada semana se incorpora un menor a la estadística de orfandad por violencia de género”, de los cuales “muchos de ellos no perciben ningún tipo de prestación a pesar de las reformas que se han venido haciendo hasta este momento”.Las reformas a las que hace referencia la diputada socialista introdujeron el incremento de la pensión desde el 20% de la base reguladora de los ingresos de la madre hasta el 52% y el reconocimiento de los huérfanos por violencia de género como huérfanos absolutos, pero no así el cobró para todos los menores, puesto que hasta ahora se exige que la madre haya cotizado 500 días en los últimos cinco años si la mujer estaba dada de alta en la Seguridad Social y haber cotizado 15 años en el caso de que no estuviese dada de alta.En este sentido, la proposición que se debatirá la próxima semana establece que los hijos de las mujeres que no hayan cotizado tendrán una pensión mínima garantizada de 677 euros, con el objetivo de que “no haya en este país ni un solo menor huérfano por violencia de género que no tenga prestación de orfandad”.Asimismo, Álvarez indicó que esta modificación en el Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social recoge también “un incremento de hasta el 70% de la base reguladora” en el caso de que la medre si cumpliese esos requisitos mínimos de cotización anteriormente mencionados, así como el supuesto de que si existe más de un hijo huérfano “se aplicará el 118%, porque lo equiparamos a las pensiones de viudedad”.“NO HAY NINGUNA EXCUSA”Álvarez manifestó que “no hay ninguna excusa” para que el resto de parlamentarios no apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley, teniendo en cuenta que “ni tan siquiera hay un motivo presupuestario”, porque “en estos momentos los asesinos de las víctimas de violencia de género ya no tienen derecho a percibir la pensión de viudedad, por tanto, en términos presupuestarios lo que esto viene a suponer es que esas partidas presupuestarias pueden perfectamente venir a cubrir los derechos que queremos garantizar con esta reforma”.“Es importante tener en cuenta que muchas de las víctimas de violencia de género son expulsadas del mercado laboral por la violencia”, indicó Álvarez, que hizo hincapié en que como consecuencia de ello, muchas mujeres no reunían los requisitos mínimos y era algo que había que “corregir de la forma más rápida posible”.Por último, afirmó que esos huérfanos por violencia de género no necesitan únicamente prestaciones económicas, sino también “apoyo psicoeducativo, garantizarles a las familias que terminan acogiendo a estos menores que los derechos que tenían sus madres se puedan revertir sobre esas familias”, pero eso son “cuestiones que vamos a poner encima de la mesa en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.