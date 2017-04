Queda finalmente sin consumar el desalojo del Plantinar

Etiquetas

La familia ha habitado "de siempre" en Viapol, ha recibido ayudas municipales y no habría aceptado las "propuestas" de solución

Si bien un juzgado de Sevilla había fijado para este viernes por la mañana el desalojo de una vivienda del barrio de El Plantinar habitada en alquiler por una familia que adeuda al propietario del piso casi 7.500 euros, la medida no ha sido finalmente llevada a cabo. La familia admite haber contado con ayudas municipales para el alquiler de dicha vivienda, pero alega que el "tope" de tales subvenciones no ha sido "suficiente" para sus pretensiones, toda vez que el Consistorio señala que estas personas no habrían aceptado sus "propuestas" de solución.

La familia está formada por un matrimonio y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, y según ha explicado a Europa Press Julia, una de las personas afectadas, se trataría de una unidad familiar que tras residir "siempre" en el acomodado entorno urbano de Viapol, en octubre de 2015 habría comenzado a habitar este modesto piso de alquiler del número once de la calle Naranco. A la hora de trasladarse a esta vivienda de alquiler, según esta mujer, la familia ha contado con "ayudas" municipales para el arrendamiento de viviendas, porque "desde 2015" estas personas tienen "certificada una situación de exclusión social", según esta mujer.

"Nos dieron una ayuda para buscar un piso", ha relatado, exponiendo que la familia contaba con subvenciones públicas para buscar un alquiler de un "máximo de 500 euros" mensuales. Según Julia, ella misma comenzó a "buscar vivienda en lo más cercano a los colegios de los niños y donde han vivido hasta ahora", en referencia al entorno de Viapol, pero "la ayuda era insuficiente y comenzamos a endeudarnos con el propietario", que había accedido a arrendarles la vivienda "sin aval ni nómina", como admite ella misma. "El propietario es una víctima colateral", ha reconocido Julia.

Al respecto, ha continuado explicando que aunque solicitó al Consistorio "completar la cantidad" recibida como ayuda al alquiler de la vivienda, "más dinero no daban porque nos dijeron que todas las familias tienen un tope". "Yo no lo sabía", ha defendido esta mujer, exponiendo que también había solicitado a la Administración local acceso a algún tipo de vivienda de carácter público.

LA FAMILIA NO "COLABORA"

En este punto, fuentes municipales han señalado a Europa Press que el Ayuntamiento hispalense ha facilitado a esta familia ayudas al alquiler, como esta mujer ha confirmado, y le ha "hecho propuestas de acceso a viviendas" de carácter social, sin contar con "colaboración" por parte del matrimonio para la búsqueda de una solución. La familia, según el Ayuntamiento, no habría aceptado diversas "vías" de ayuda propuestas, toda vez que las viviendas ofrecidas no se encuadrarían en el entorno urbano concreto donde siempre han habitado estas personas.

En cualquier caso, la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato, la edil de IU-CA Eva Oliva y un grupo de activistas ha acudido este viernes a la vivienda de esta familia, hasta donde han llegado también miembros de la Unidad municipal de emergencias sociales y exclusión social (Umies) y, especialmente, la comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional. Si bien la pretensión de la comisión judicial era practicar como tal el desalojo, finalmente la medida no ha sido llevada a cabo al no estar disponibles los recursos necesarios.