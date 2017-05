Ramírez: "El cuarto puesto me sabe a victoria"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Marcos Ramírez (KTM) ha asegurado que su cuarto puesto este domingo en el Gran Premio de España le sabe "a victoria", sobre todo por darse en su provincia, y ha manifestado su deseo de continuar "en esta línea" en la próxima cita, en Le Mans.

"Un cuarto puesto me sabe a victoria, porque sólo estar ahí delante peleando toda la vuelta en el podio, primero, es fantástico, sobre todo aquí en casa. Me da un pelín de rabia, porque en la última vuelta he cometido un error en la frenada de detrás, no he podido quitar las marchas y me he colado un poco. Es un resultado fantástico para mí y para el equipo, he sido la primera KTM. Espero seguir en esta línea en Le Mans", declaró a Movistar MotoGP tras la prueba.

Además, el de Conil de la Frontera, que acudió descalzo a la entrevista, explicó a dónde fueron a parar sus botas. "Las botas las he regalado en la curva Nieto y Peluqui, que es donde está toda la afición. Me he parado con la moto y he lanzado las botas al público. Sin ellos esto no sería posible, es la mejor afición del mundo", concluyó.