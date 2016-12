La Reina Sofía (II parte): El diferente trato entre ella y la Reina Letizia

Etiquetas

Hasta antes de que abdicara el Rey Juan Carlos y especialmente hasta antes de que saltara a la luz el Caso Nóos y su hija la Infanta Cristina y su yerno Iñaki Urdangarin acabaran imputados, la Reina Sofía era uno de los miembros mejor considerados de la Familia Real y fuera de ella.

El hecho de estar cerca de su hija durante los duros momentos que pasaban los Urdangarin Borbón no fue algo muy entendido por todo el mundo. Pero, ¿qué madre no estaría al lado de su hija o hijo? aunque luego le comente en privado todo lo que le tenga que comentar...

Dejando de lado el Caso Nóos, a la Reina Sofía siempre le ha acompañado un halo de misterio, de lo más enigmático... Así, como la Giaconda de Da Vinci que nunca sabes ni hacia donde está mirando ni lo que está pensando. A día de hoy lo sigue haciendo y en esta segunda parte en la que seguimos hablando con la autora de "Sofía, la Reina" sobre la reina griega desvelaremos como ha sido como abuela, qué diferencias existen entre ella y la Reina Letizia y cuál es la posición de estas dos royals. No es de extrañar que el libro de Pilar Arístegui se haya convertido en un betseller para estas fechas que se puede convertir en un perfecto regalo para pedírselo a Papá Noel o a los Reyes Magos.

"LA REINA SOFÍA ES UNA MAGNÍFICA ABUELA"

CH: ¿Crees que está más cómoda desde la Proclamación de su hijo Felipe VI?

PA: Ver los toros desde la barrera quizá a una cierta edad tranquiliza bastante.

Yo creo que es una magnífica abuela. No sé si os acordaréis de una foto de sus ocho nietos corriendo hacia ella avalanzándose para besarla en Palma de Mallorca.

CH: ¿Cómo ha influido la Reina Sofía en el Rey Felipe?

PA: Dicen que los dos se parecen mucho, y el Rey Pablo era así. De hecho el día de los Premios Princesa de Asturias el Rey estaba conversando con Nuria Espert y esta le dijo: "Me tengo que ir porque tengo ensayos. Y al preguntarle cómo se iba le comentó que en taxi, y el Rey le acompañó a cogerlo".

¿HA PERDIDO FUERA LA FIGURA DE LA REINA SOFÍA POR ESTAR AL LADO DE LA INFANTA CRISTINA?

CH: La figura de la Reina siempre fue muy valorada pero en los últimos años como que fue perdiendo fuerza y no se le ha hecho justicia.

PA: Hombre lo normal es estar con tu hija. Luego en privado ya le dirás lo que le tengas que decir... Es algo muy mediterráneo el estar con tus hijas y tus hijos. El querer a tus hijos es un arquetipo humano.

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA REINA SOFÍA Y LA REINA LETIZIA?

CH: Estos días atrás publicaba la periodista Pilar Eyre que en el Premio Planeta se encontró con la Reina Letizia y que enseguida le saludó con dos besos mientras que en otro encuentro con la Reina Sofía le dio la mano y le invitaba a hacerle una reverencia. Es decir... de la distancia de la Reina Sofía a la cercanía de la Reina Letizia.

PA: Los tiempos han cambiado. A José María Ariza le atacaban porque había cambiado de opinión y hay que entender que los únicos que no cambian son los fósiles. El mundo cambia y la diferencia estriba en no adaptarse a los tiempos. ¿Es malo? No. Es la fuerza de los tiempos.

"A DOÑA SOFÍA NO LE TUVO QUE SORPRENDER TANTO LA RELACIÓN DE SU HIJO FELIPE CON LA PERIODISTA LETIZIA, ESTÁ EN LOS TIEMPOS Y EN SU FAMILIA"

CH: ¿Cuál es la relación entre Doña Sofía y Doña Letizia?

PA: De puertas para afuera la relación era buenísima, parecía que apoyaba mucho a Letizia y estaban juntas en muchos lugares. Pero es que además, en la propia familia de Doña Sofía, ya había un antepasado Alejandro I casado con una mujer griega que no pertenecía a ninguna corte.

¿En qué casa real europea hay alguien que sea de una familia real? Yo creo que es una cosa que no le podría sorprender porque está en los tiempos incluso en Inglaterra.

CH: Sí pero también se publica últimamente que la relación no es tan buena y que la Reina Letizia no dejaría ver tanto a las niñas.

PA: Sí se ha comentado mucho pero no sé.

LA REINA SOFÍA Y EL ESOTERISMO

CH: ¿Tiene gran fuerza?

PA: Es escorpio y como buena escorpio lo que se le mete tanto en la cabeza se le mete.

CH: ¿Qué hay de esa parte del esoterismo que le gusta tanto como se comenta?

PA: Como mente inquieta le gustará. A mí también me intriga, y tiene que resultar interesante para una mente inquieta.

CH: Pero, ¿cómo para llevarte por ello? Y no lo digo por la Reina Sofía sino porque muchas personas a las que les gusta se dejan influenciar.

PA: No, no creo, en absoluto. Los emperadores romanos y griegos se llevaban mucho por los augurios y los oráculos.

"NUNCA SE HA MIRADO TANTO CON LUPA A LA REINA SOFÍA COMO A LA REINA LETIZIA SIENDO MÁS MODERNOS"

CH: Usted que ha vivido tantos años al lado de la figura de la Reina Sofía. Ahora siempre se está muy pendiente de cómo va vestida la Reina Letizia. Sin embargo nunca se ha hablado tanto de los looks de Doña Sofía, quizá porque es una reina madura pero, ¿en su época de juventud se hablaba tanto?

PA: Yo no lo recuerdo en efecto. Lo cual es una contradicción porque quizá en efecto, en una época más libre y moderna, y sin embargo se está muy pendiente con lupa de las mujeres. Si va bien, si va mal. Eso con los hombres no se hace y a mí no me gusta... A mí me encantó que la Reina inaugurara mi exposición de pintura en el foro americano de la Rábida (1992).

¿Por qué a la mujer se la juzga por su vestimenta? ¿Por qué no se reconoce el trabajo de una mujer? Todavía queda mucho recorrido en el campo de la mujer. No tiene que ver pero me llama la atención que estemos ante la primera exposición que el Museo del Prado recoge de una mujer, Clara Peeters.

El día en que no nos fijemos de como son los zapatos, sino en lo que hace y lo que significa su trabajo para la sociedad, ganaremos mucho.

Un libro de lo más interesante sobre un personaje de lo más enigmático. Pilar, ¿habrá una segunda parte desde que abdicara el Rey Juan Carlos?: "Hay miles de revistas en inglés y en francés que hablan sobre ella... Siempre hay algo que descubrir...".