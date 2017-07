Roberto Leal anuncia su reciente paternidad en la presentación de 'Hotel Romántico'

Etiquetas

Roberto Leal está feliz por partida doble. El presentador de España Directo se estrena en el prime time de TVE con el dating show Hotel Romántico, espacio que ha presentado esta mañana TVE en rueda de prensa y en la que ha anunciado la segunda buena nueva: se estrena también como padre. Su hija Lola nació ayer martes, 11 de julio, a las 12.35 horas y por lo que nos contó esta primera noche no ha pegado ojo.

"Os pido disculpas si se me va pinza porque acabo de ser padre hace 24 horas. Padre de Lola, una niña que ha pesado 3,2 kilogramos y que no me ha dejado dormir ni 10 minutos", dijo el pletórico andaluz en el arranque de la presentación de esta nueva producción de DLO Producciones. Un retoño que llega dos años después de contraer matrimonio con la periodista Sara Rubio, que trabaja en el programa Tabú de Jon Sistiaga, a la que conoció durante su etapa en Espejo Público.

El periodista sevillano se suma a la larga lista de presentadores-Cupidos que pueblan la pequeña pantalla (Carlos Sobera, Emma García, Luján Argüelles, Julián Iantzi*) con esta adaptación del belga Hotel Romantiek, que se ha rodado en el Schatzalp Hotel de Davos (Suiza), donde se llevan a cabo las distintas versiones europeas.

Desde el próximo viernes 21 de julio (22.00 h), los espectadores de TVE serán testigos de las actividades que compartirán un grupo de 24 personas adultas, doce hombres y doce mujeres de 55 a 73 años con un objetivo en común: encontrar el amor. Dieciséis divorciados y ocho viudos que le darán una nueva oportunidad a sus corazones y compartirán sus vivencias y sus nuevas ilusiones. Unas veces las harán en grupo y otras divididos en parejas, de manera que se puedan ir perfilando las personalidades más afines. La experiencia será vivida de principio a fin por todos, porque en este hotel no se echa a nadie.

"Este es un programa de verdad. Todo lo que sucede es cierto. Son sonrisas y lágrimas y emociones a flor de piel", señaló Amparo Castellano, productora del espacio. "En el casting intentábamos ver si podían existir cosas en común entre ellos, pero lo principal es que fueran auténticos y de verdad deseen encontrar el amor", añadió.

Tras las presentaciones de los 24 huéspedes a su llegada a la ciudad alpina, el primer pase ya arrojará vibraciones sobre los posibles emparejamientos y algún que otro flechazo. Tal y como nos aseguró el maestro de ceremonias, han surgido parejas que todavía mantienen la relación y han surgido otras después del programa. "No te puedo decir mis parejas preferidas, pero hay algunos huéspedes que me han fascinado, como Mercedes, Manuel, David, África* Pero Mercedes es una mujer que tiene una historia detrás increíble, y llegó muy tímida y tuvo un arco de evolución crece de tal manera que se convierte en una de las protagonistas del programa", subrayó Leal.

Por cierto, dicen que los bebés traen un pan debajo del brazo y en el caso de Roberto se ha cumplido el refranero, y para más inri con vacaciones estivales largas porque no le veremos en las tardes de La 1 hasta el arranque de la próxima temporada.