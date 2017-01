Rosa López: "Quiero ser madre en algún momento pero tendré que congelar óvulos"

Etiquetas

Rosa López está en uno de sus mejores momentos y es que desde que salió de operación Triunfo la joven no ha dejado de conseguir éxitos a nivel profesional. Totalmente centrada en su trabajo, Rosa ha terminado uno de los años más intensos de su carrera y es que a su agenda de conciertos hay que sumarle su paso por el programa Tu cara me suena.

Aunque la cantante se ha dejado 'toda la carne' en el asador en cada una de sus imitaciones en el programa de Antena 3, lo cierto es que las valoraciones del jurado no siempre han sido muy positivas. En esta ocasión Rosa comentó que no sabía nada sobre el reciente incidente de su amigo y compañero Álex Casademunt y que en un futuro, no muy lejano, le gustaría ser madre aunque primero tiene que encontrar a la pareja perfecta para formar una familia.

CHANCE: ¿Cómoda está siendo la experiencia de Tu cara me suena?

Rosa López: Maravillosa, me está dando pie a otras cosas, una plataforma para nuevos proyectos y preparando el nuevo disco, todo a la vez.

CH: ¿Compones?

R.L: He logrado que me dejen meter una letrita, por ahora no puedo decir nada todavía.

CH: ¿Se presenta bien este año?

R.L: Sí, la verdad es que estoy muy feliz.

"NO SABÍA LO DE ÁLEX, TODAVÍA SIGO SIN SABER Y ESPERO QUE ESTÉ MEJOR"

CH: ¿A qué le canta Rosa?

R.L: Pues a lo que cantamos todos cuando estamos en la ducha, a lo que sentimos, al amor, a todo, en general es al amor.

CH: Por redes sociales te vemos muy feliz.

R.L: Sí, yo con mis cosas soy my feliz.

CH: Nos hemos quedado preocupados por esa noticia de Álex Casademunt.

R.L: No tenía ni idea y me lo han dicho hoy en Barcelona. No lo sabía, todavía sigo sin saber y espero que esté mejor. No sé lo que es.

CH: Nuria me ha dicho que lo había informado por el chat.

R.L: Es que no he visto el chat, estoy muy liada con todo, no he podido verlo.

CH: Ancho dijo que no erais novios ni nada pero que te quería mucho.

R.L: Sí, yo también le quiero mucho.

CH: ¿Y sin pareja?

R.L: No, es que hay que tener o qué.

CH: ¿Exiges mucho a los hombres?

R.L: Sí, soy muy exigente.

CH: ¿Has podido hablar con Álex en algún momento?

R.L: No, qué va, ahora le escribiré un mensaje a ver qué pasa.

CH: En su Instagram ha puesto una foto.

R.L: Pues mira que miro las redes y no me he enterado, espero que esté bien el niño. Mi niño.

"CON TANTAS LIMITACIONES DE VIDA, SI NO LO DISFRUTAS APAGA Y VÁMONOS"

CH: ¿Sigues teniendo contacto con otros compañeros de OT?

R.L: Sí, pero por lo visto tengo menos porque no sabía esto de Álex.

CH: Parece ser que él estaba hablando con una chica y el novio se puso celoso y salió mal parado.

R.L: Es que no sé nada. Pero espero que esté bien, gracias por informarme.

CH: ¿Cuándo sale el disco?

R.L: Tengo pensamientos para marzo, ya no queda nada. Hay que aprovechar el momento del programa, Tú cara me suena.

CH: ¿Estás siguiendo las clasificaciones de Eurovisión?

R.L: Sí, además se presenta un compañero mío también Javian.

CH: ¿Algún consejo a estas futuras promesas de Eurovisión?

R.L: Si es que yo no soy nadie para dar consejos.

CH: Pero cómo que no, Rosa de España.

R.L: Yo creo que en este mundo, que es un mundo de locos, se trata de disfrutar porque como no disfrutes, qué sentido tiene esto. Con tantas limitaciones de vida, si no lo disfrutas apaga y vámonos. Consejo ninguno porque van a disfrutarlo, les diría que no se pusieran nerviosos, pero eso es imposible y ya está. Es un momento precioso.

CH: ¿Quieres ser madre?

R.L: Sí, quiero ser madre en algún momento pero tendré que congelar óvulos porque voy muy mal.

"YO SOY MUY CLÁSICA A LA HORA DE FORMAR UNA FAMILIA"

CH: Bueno puedes se madre soltera.

R.L: Es que yo soy muy clásica para esas cosas.

CH: Pues entonces te veremos de blanco primero.

R.L: Es que también he dejado de creer en otras cosas.

CH: ¿No crees en el matrimonio?

R.L: Yo creo en el amor. Si no aparece es que va a ser muy bueno cuando aparezca.

CH: ¿Crees en el amor y no en las personas?

R.L: Yo creo en el amor y en las personas, me parece maravillosa la vida.

CH: Quizás has sufrido mucho.

R.L: Me voy a ver la película.

CH: Queremos una Rosita.

R.L: Y yo también, pero qué pena.

CH: Adopta.

R.L: No, yo quiero un amor. Que salga de algo bello, no así porque sí. En algún momento si me lo pide, pues como cada uno hace lo que quiere, pues lo haré.

CH: ¿Serías madre soltera?

R.L: Ahora mismo no, tengo muchas cosas. Ya son 36 años pero no. Con mis sobrinos tengo bastante.