MADRID. PODEMOS PIDE UN “SERVICIO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL”

La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra defenderá en el Pleno de mañana una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a “realizar desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en colaboración con los ayuntamientos, un análisis del abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid para poder desarrollar políticas para prevenir y acabar con el abuso sexual infantil”.En la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, se plantea la creación de “un servicio público específico, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el que trabajar desde la lógica de la protección a la infancia y de la prevención del abuso sexual infantil”. Este servicio, según expone Serra en la iniciativa, “garantizará un acompañamiento emocional de las posibles víctimas mediante la atención y la protección centrada en los niños y niñas”. Según Podemos, “el tamaño y número de casos que atenderá este servicio se hará de acuerdo a la demanda actual que hay para eliminar la posibilidad de que existan listas de espera”. En la iniciativa se aclara que este servicio público “no requerirá el consentimiento de ambos progenitores para intervenir y dar acompañamiento emocional de urgencia” y “garantizará la agilidad de procedimientos ante la situación de vulnerabilidad de los menores, para dar conocimiento al órgano competente del poder judicial o al Ministerio Fiscal”·En la proposición también se insta al Gobierno de España a realizar un “cambio en la legislación necesario para que no sea requisito el consentimiento de ambos progenitores para la intervención psicológica, en todos los casos en los que pudieran existir indicios de que uno de ellos haya maltratado o abusado de un menor”. "Pedimos al Gobierno central la aprobación de una ley contra la violencia hacia la infancia", manifestó Serra.La diputada de Podemos explicó a Servimedia que con esta iniciativa “pedimos un recurso de la Comunidad de Madrid público que esté dedicado a la prevención del abuso sexual infantil y a la protección y acompañamiento emocional de menores que hayan sufrido o podido sufrir abuso sexual”.“Actualmente en la Comunidad de Madrid hay un servicio, el CIASI, que tiene muchas quejas por las listas de espera, denuncias de madres porque dicen que recomiendan no denunciar”, indicó Serra, quien agregó que este recurso “tiene la necesidad de contar con firmas de ambos progenitores para comenzar una intervención psicológica".Reiteró que "proponemos la creación de un servicio público que garantice la protección y el acompañamiento emocional a cualquier menor que haya podido sufrir abuso sexual, antes de una orden judicial y sin la necesidad de la firma de ambos progenitores”.