Scott Disick, rechazado por su exmujer Kourtney Kardashian

Etiquetas

Kourtney Kardashian perdona, pero no olvida, motivo por el que habría sido tajante con la negativa a la última propuesta de matrimonio de su expareja, Scott Disick. Según US Weekly, la celebridad habría contestado con un 'no' rotundo a las intenciones del padre de sus hijos de contraer matrimonio. La propuesta, que se hizo delante de las cámaras del reality que protagoniza en la cadena E! y sin anillo, sucedió en las recientes vacaciones familiares en las playas de Guanacaste (Costa Rica).