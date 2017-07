Sergio García: "Voy a hacer disfrutar muchísimo a la afición, todavía me queda fútbol"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol Sergio García ha señalado este lunes en su presentación, en la que será su segunda etapa en el club, que la afición 'perica' puede estar "contenta" con su vuelta porque considera que le queda "mucho fútbol" todavía y muchas tardes en las que hacer "disfrutar" a la gente, mientras que reconoció que le encantaría ser capitán en su "vuelta a casa".

"Que la gente esté contenta conmigo, seguro que les voy a hacer disfrutar muchísimo, todavía me queda mucho fútbol. He estado dos años fuera, pero me sigo manteniendo muy bien y seguro que vamos a tener muchas tardes de alegría", aseguró Sergio García en rueda de prensa en el Auditorio del RCDE Stadium.

El delantero está "encantado" de poder estar en el Espanyol de nuevo. "Es el club que está en mi corazón, he estado en otros equipos y no es lo mismo que sentí aquí desde que llegué. Espero que podamos llevar al Espanyol a lo más alto. Estoy aquí para hacer disfrutar a la gente", recalcó.

Y es que el atacante considera el Espanyol su "casa". "Así me han tratado en todo momento y mi hijo es un 'perico' más como yo. Está encantado de poder volver, fue una lástima que nos tuviéramos que ir pero lo entendió", comentó sobre su marcha hace dos años para recalar en Catar.

El catalán cree que en este tiempo el equipo ha "evolucionado muchísimo", sobre todo en cuanto a objetivos. "Ha venido gente nueva y los objetivos son otros ahora, el equipo debe luchar para estar arriba porque con el equipo que tenemos es para hacerlo, y traen gente buena para que así sea. El club tiene mucha ambición y está creciendo muchísimo", apuntó.

"El año pasado hicieron una grandísima temporada, toda la plantilla. A todo el mundo le gusta ponerse a jugar con gente de calidad, es lo que tiene ahora el Espanyol, y tengo ganas de empezar para disfrutar. Me adaptaré a la posición en la que tenga que jugar", se sinceró el delantero, que podría actuar también en la mediapunta.

Sergio García confesó que le encantaría volver a ser capitán y que se le hizo largo el tiempo de espera para poder volver a ser 'perico'. "Un poco duro sí se ha hecho. Sabiendo que iba a volver, viendo al equipo por la tele, la verdad que se ha pasado bastante lento el tiempo pero encantado de poder estar aquí", argumentó.

Ya piensa, de hecho, en su 'debut'. "Algunas veces sí lo he pensado. Sin haberlo vivido se me pone la piel de gallina. Tengo ganas de poder saltar al campo y que la gente pueda disfrutar de mi fútbol. Me encuentro muy bien, no sé si mejor. Estoy al mismo nivel e intentaré mejorarlo seguro", reconoció.

"La afición, club, el grupo que hay es como si fuera una familia aquí va a estar encantado. Seguro que Granero va a triunfar, es un gran jugador. Seguro que va a estar encantado y va a poder disfrutar", declaró sobre el centrocampista, nuevo compañero e igualmente presentado este lunes.