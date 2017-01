El Servicio Municipal de Mediación Vecinal atiende 90 casos en sus tres primeros meses de funcionamiento

Etiquetas

Durante sus tres primeros meses de funcionamiento, el Servicio de Mediación Vecinal puesto en marcha a finales de septiembre por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales ha realizado 90 mediaciones, asesoramientos o actos de información derivadas de 98 solicitudes de intervención, a la vez que ha protagonizado 43 actividades (talleres, ponencias y reuniones) para la divulgación y difusión de este servicio.

Este servicio, de carácter gratuito e iniciativa pionera en el Ayuntamiento, trata de resolver conflictos, fundamentalmente de convivencia, antes de que se enquisten y terminen en los tribunales. Ejecutado por un equipo multidisciplinar -formado por psicopedagogos, graduados sociales y abogados- de la adjudicataria del contrato, la empresa sevillana Apreyco, ha implicado hasta ahora la apertura de 27 procesos de mediación, mientras que el resto tan sólo ha requerido tareas de asesoramiento e información.

Cerro-Amate y Macarena han sido, con 13 cada uno, los distritos de la ciudad con el mayor número de casos efectivamente atendidos, seguidos de Nervión (12), Casco Antiguo (11), Sur (10), Este-Alcosa-Torreblanca (9), San Pablo-Santa Justa (6), Los Remedios (5), Triana y Bellavista-La Palmera (4) y Norte (3). En conjunto, y durante los tres primeros meses del servicio, 57 personas se han beneficiado de las labores de mediación. Los conflictos más frecuentes en los que se ha mediado han sido los desencadenados en las comunidades de vecinos (impagos, ruidos, etcétera) y entre particulares (como los desencuentros entre vecinos y establecimientos comerciales y hosteleros radicados en el mismo edificio).

"El Servicio de Mediación Vecinal ha tenido una gran acogida, tal y como revelan los datos de las intervenciones, y es también de gran utilidad, como así demuestran los acuerdos firmados entre las partes tras la mediación realizada", según ha dicho la delegada municipal de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño. "Se facilita, además, la participación de los sevillanos y las sevillanas en la resolución de sus propios conflictos y en la mejora de la convivencia vecinal", ha abundado.

Este servicio al ciudadano, que incide en un nuevo modelo de intervención social a través de los Distritos, acercándolos cada vez más a los servicios del Ayuntamiento, se sustenta sobre un catálogo de funciones para la resolución de posibles conflictos en comunidades de vecinos, entre particulares y entre vecinos y establecimientos, y todo para evitar la vía judicial y, por tanto, "problemas y costes mayores para los propios interesados", ha recordado Castaño.

PRESCINDIR DE LA VÍA JUDICIAL

En suma, con este servicio público, siempre voluntario, se ofrece una posibilidad de resolver los conflictos de forma ágil y rápida, sin necesidad de la vía judicial, a la vez que permite no deteriorar las relaciones entre las partes enfrentadas, preservando un buen clima vecinal. El contrato, adjudicado en proceso de licitación pública por un importe de 72.600 euros, IVA incluido, implica que ese equipo multidisciplinar analiza las versiones de todas las partes enfrentadas y buscará con ellas un acuerdo satisfactorio, eludiendo así que el conflicto en cuestión se complique más y termine en los tribunales.

Cualquier vecino o vecina puede solicitar esa mediación, también contemplada para los menores de edad con la autorización previa de padres o tutores, en las sedes de los distritos o centros cívicos, a través del teléfono 854702892 o en la dirección de correo electrónico mediacionvecinal@sevilla.org. El interesado puede solicitar este servicio para cuestiones particulares, pero no cuando el conflicto en cuestión ataña a la administración pública -para este último caso existen otros organismos, como el Defensor del Pueblo o la Oficina de Reclamaciones y Sugerencias-, que no estén en la vía penal, no sean mercantiles o laborales y cuando no afecten a materias de consumo -son asumidas por la Oficina del Consumidor-.