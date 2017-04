Shakira y Piqué disfrutan de una divertida tarde de domingo con sus hijos

Etiquetas

Aunque la mayoría de los mortales hemos dado por finalizada la Semana Santa, algunos de nuestros famosos más queridos han apurados hasta los últimos instantes de estas fechas tan especiales para divertirse y pasar una tarde de relax en familia. Así ha sido en casa de la familia formada por la cantante internacional Shakira y el jugador de Barcelona, Gerard Piqué.

La pareja de guapos aprovecharon el día de ayer para vivir una de las tradiciones catalanas más divertidas para los niños, decorar huevos de Pascua. Los hijos de la pareja, los pequeños Milan y Sasha disfrutaron de lo lindo junto a su papás de una tarde de domingo de las entretenida.

Tal y como nos tiene ya acostumbrados la feliz pareja, no quisieron perder la oportunidad de compartir con sus seguidores aquella tradicional y divertida tarde de domingo.

La cantante de Me enamoré, canción dedicada al padre de sus hijos, subió una preciosa imagen de Gerard junto a los dos pequeños de la casa con la cara pintada por completo.

Al parecer, tanto los pequeños como sus padres disfrutaron de lo lindo pintando los huevos aunque quizá se le complicó un poco la tarea, ya que acabaron todos pintados por completos.

Bueno, no sabemos si Shakira también quedó cubierta por pintura, pero al menos, pasó un rato divertido con su familia. Y es que la artista tenía mucho que celebrar ayer. La cantante no para de generar éxitos y es que su último tema, Me enamoré, donde la joven cuenta cómo conoció al futbolista, ha alcanzado ya la asombrosa cifra de 10 millones de reproducciones de su vídeo en YouTube.

Tras esta tremenda hazaña, Shakira también compartió una imagen en su Instagram con un gorro de lo más festivo para celebrar por todo lo alto este éxito, uno más. Parece que a la artista no se le resiste nada y no le puede ir mejor tanto en el terreno personal como en el profesional.

Pero lo cierto es que, después de tanta celebración, seguro que los dos pequeños y su papá, Gerard Piqué, tuvieron que estar horas y horas en la ducha para quitarse toda la pintura.