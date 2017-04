Shakira y Piqué inician en el mundo del tenis a sus hijos Milan y Sasha

Etiquetas

Es evidente que a la familia Membarek-Piqué le encanta el deporte y siempre que puede disfruta de ello. Y no solo se divierten jugando al fútbol sino que son muy aficionados al tenis.

A Shakira, en más de una ocasión hemos podido verla entrenar para perfeccionar su técnica en este deporte, pero no solo ella. Ya hace tiempo que Piqué viene enseñando a jugar al tenis a su hijo Milan, y ahora el pequeño de la familia, Sasha, también da sus primeros pasitos en este deporte.

La cantante de 'Me enamoré' no solo disfruta viendo jugar al fútbol al padre de sus dos hijos sino que también le gusta estar en forma y practicar deporte, por lo que no pierde la ocasión de animar a su familia a practicar tenis junto a ella.

Hace un tiempo ya vimos como la pareja formada por la cantante y el futbolista ya le infundían la pasión por este deporte a su primer hijo, Milan, quien ha tenido como profesor a su padre Gerard.

El miembro más joven de la familia, Sasha, ya se ha iniciado en el deporte favorito de su madre, que ha ejercido de instructora en esta ocasión.

La colombiana y su pequeño disfrutaron de una mañana de entrenamiento de lo más divertida enseñado a su hijo como dominar la raqueta.

Al igual que sus padres los pequeños han heredado el amor por el deporte y siempre que pueden lo practican, consiguiendo además divertido día en familia.