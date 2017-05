El obispo de Solsona (Lleida) plantea un vínculo entre homosexualidad y una figura paterna "ausente"

Etiquetas

El alcalde de Cervera propone en el pleno declararle persona non grata

El obispo de Solsona (Lleida), Xavier Novell, ha planteado en su glosa dominical que la homosexualidad puede estar relacionada con una figura paterna "ausente, desviada, desvanecida", tres palabras que toma de un pasaje de la exhortación papal 'Amoris Laetitia'.

"Me pregunto si el fenómeno creciente de la confusión en la orientación sexual de bastantes chicos adolescentes no será debida a que en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. ¿Incluso la virilidad parecería cuestionada?", afirma en la glosa recogida por Europa Press.

La glosa suscribe las palabras del Papa, que alude a la función educadora del padre y de la madre afirmando que "hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de ambas figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño".

El alcalde de Cervera, Ramon Royes (CiU), ha propuesto que el pleno municipales le declare persona non grata en la ciudad "por unas escandalosas declaraciones donde vincula la homosexualidad con la ausencia de la figura paterna en niños".

"La homosexualidad no es ninguna enfermedad. Todos tienen derecho a querer y hacerlo en libertad y los cargos públicos tenemos la responsabilidad de defenderlo. Esperamos una rectificación", escribe Royes en un apunte de su página de Facebook recogido por Europa Press.

"En la Paeria de Cervera tenemos puesta una bandera símbolo de libertad y tolerancia", añade Royes en Facebook, donde un centenar de personas ha reaccionado apoyando al alcalde.

CRÍTICA DE UN COLECTIVO

El colectivo de lesbianas, gays y bisexuales Colors de Ponent LGTBIQ de Lleida también ha criticado este lunes la glosa: afirma que ha trasladado estas afirmaciones al Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña y que se sumaría a las denuncias que puedan presentarse contra el obispo ante los Mossos d'Esquadra, según un comunicado.

"No toleraremos, no vamos a permitir, no dejaremos pasar ni una, ni en Solsona ni en Lleida ni en ninguna parte, contra la LGTBI-fobia, plantamos cara", añade el colectivo.