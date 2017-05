La madre del cabo Soria, muerto en Líbano, tacha de "cobarde" al Gobierno y "luchará" por saber qué pasó

Etiquetas

Unidos Podemos llevará el caso al Congreso y Málaga para la Gente solicitará en el Ayuntamiento un reconocimiento en su ciudad natal

Margarita Toledo, madre de Francisco Javier Soria, muerto el 28 de enero de 2015 en Líbano, mientras se encontraba en una misión internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha tachado al Gobierno central de "cobarde", reclamándole "responsabilidades" en la muerte del cabo. Así, ha defendido que "no va a callar" y que "luchará" para que le den explicaciones y saber qué pasó aquel día.

Toledo, en rueda de prensa, ha lamentado que su marido se enterara de la muerte de su hijo por televisión, asegurando que "nadie" les llamó ni les recibió. "No sabemos por qué ni cómo murió mi hijo, sólo por las filtraciones porque no se nos ha recibido ni tenemos informes de lo que pasó", ha indicado, cuestionándose "en manos de quién están nuestros soldados".

Ha manifestado que "un obús con unas coordenadas" mató a su hijo, cuyo cadáver "estuvo desde las 12.30 horas y hasta las 15.30 horas sin que lo pudieran recuperar por los disparos; los demás se metieron en un búnker. Aquí se habla de patriotismo pero allí había muchos jóvenes en misión de paz e Israel, sin venir a cuento, estuvo disparando sobre aquella posición dos horas y media". Además, ha indicado que se utilizaron "bombas de racimo, que están prohibidas".

"El Gobierno es cobarde, se baja los pantalones ante los más poderosos; no vela por sus militares, que no pudieron defenderse. Si ve que están en peligro, que no los manden", ha recalcado, lamentando que nadie del Ejecutivo se haya reunido con ella y su marido. Únicamente alguien del mismo se entrevistó con su nuera, que recibió una indemnización del Gobierno de Israel de 220.000 euros.

Toledo se ha preguntado si tendrá que esperar 14 años para ser recibida y conocer qué pasó, "como ha sucedido con los familiares del Yak-42". También ha señalado que hay "muchas familias" que quizás "no tengan fuerzas pero se cree el Gobierno que con pagar ya está todo solucionado pero la muerte de mi hijo no tiene precio". "Quiero justicia", ha apostillado.

La madre del cabo Soria, quien ha indicado que han recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que archivó la investigación al considerarla un acto de guerra y no de terrorismo, ha agradecido a IU y Unidos Podemos su apoyo y también las iniciativas que van a presentar tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en el Congreso de los Diputados para reconocer a este militar con una calle en su ciudad y para que se reciba a sus progenitores.

También ha destacado que la única persona del PP que tuvo "al lado" fue el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "quien me consoló". "No tengo ningún pésame de nadie más, ni del Gobierno, ni de Israel ni de Susana Díaz", ha finalizado.

CONGRESO Y AYUNTAMIENTO

Margarita Toledo ha estado acompañada en el Consistorio por los diputados de Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante --presente en la Comisión de Defensa--, y Eva García Sempere, así como de la viceportavoz municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos.

Bustamante ha indicado que pedirán en el Congreso de los Diputados un protocolo de actuación ante fallecimientos de militares en actos de servicio, para evitar que haya "víctimas de primera y de segunda", recordando lo sucedido con el Yak-42.

"No podemos saber la verdad porque los informes están clasificados. El Gobierno ha rectificado con el Yak-42 y no puede haber víctimas de primera y de segunda", ha reiterado, considerando "positivo" que se reconozca a estas "pero el Gobierno tiene que tomar cartas con la familia del cabo Soria, una víctima que cumplía una misión internacional en nombre del Estado de España".

España, ha destacado el diputado de Unidos Podemos, "no puede abandonar a sus militantes muertos en actos de servicio y más por fuego amigo de Israel". Además de llevarlo al Congreso, Bustamante ha asegurado que van a hacer gestiones para que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, muestren sus condolencias a los padres del cabo Soria "y le den explicaciones". "Vamos a exigir justicia y responsabilidades", ha finalizado.

Por su parte, Ramos ha informado de que presentarán en el próximo pleno una moción, que quieren que sea institucional, para que Málaga, ciudad natal del cabo Soria, reconozca su labor en misión humanitaria con una calle, parque o plaza y que se otorgue otra distinción que recoja el reglamento de honores del Ayuntamiento de la capital.