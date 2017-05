OCHO DE CADA DIEZ HIJOS DE TRABAJADORES POBRES NO ACCEDEN A AYUDAS PÚBLICAS

Etiquetas

´- Según la ONG Educo. El 77% de los hogares con niños de trabajadores pobres no reciben ninguna ayuda pública, según un informe de la ONG Educo presentado este martes en Barcelona.Ello se debe a la insuficiencia de recursos, que se consumen en atender a las familias sin ningún ingreso y no llegan a estos colectivos que, aunque perciben pequeñas rentas, se encuentran en situación de vulnerabilidad, según explica la ONG. En rueda de prensa, su directora de Educación y Acción Social, Clarisa Giamello, indicó que “estos hogares superan los baremos y condiciones para recibir ayudas o subvenciones, que se focalizan en familias sin ingresos".“Los recursos son limitados, la inversión del Estado se ha ido reduciendo a lo largo de estos años de crisis y siempre habrá una familia más necesitada de ese dinero”, apuntó.Asimismo, el informe llama la atención sobre la realidad de los ‘niños de la llave’, unos 580.000 menores entre 6 y 13 años de edad en toda España que pasan las tardes solos sin ningún adulto.Estos niños “tienen la llave para ir a casa después de la escuela” porque sus padres no pueden recogerlos ni estar con ellos por las tardes, ya que están trabajando, apuntan desde Educo. Dichas familias tampoco tienen recursos económicos para apuntarlos a actividades extraescolares o buscar un cuidador. Por eso, su situación “empeora “cuando llegan las vacaciones de verano”.SIN CAMPAMENTOSOtro dato relevante que recoge el estudio es que el 58% de los hogares de trabajadores pobres con hijos de entre 3 y 16 años no pueden irse de vacaciones ni una semana al año, a pesar de tener ingresos.Según Giamello, “no se van de vacaciones en familia, pero los padres tampoco pueden pagar unos campamentos de verano a sus hijos, donde estos niños jugarían con otros y contarían con personas adultas para su cuidado. Además tendrían “asegurada al menos una comida completa y sana al día”.Bajo el título ‘Nativos de la crisis. Los niños de la llave’, este trabajo señala que el 61% de los menores que viven en hogares de trabajadores pobres no pudieron ir de campamentos el verano pasado ni realizar ningún tipo de actividad similar, porque sus padres no podían afrontar ese gasto. Por todo ello, durante la rueda de prensa se presentó un nuevo anuncio inspirado en los niños que pasan las tardes de verano encerrados en casa y un vídeo de animación titulado 'Hugo y el niño llave', que se difundirá en las redes sociales y tiene como objetivo concienciar sobre la realidad de estos menores.