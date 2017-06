Tamara Gorro y Ezequiel Garay, la primera 'pelea' durante el embarazo

Etiquetas

Tamara Gorro ha actualizado su canal de Youtube una semana más. Esta vez ha contado con un ayudante y acompañante muy especial, su marido, el jugador de fútbol, Ezequiel Garay. Y juntos han inaugurado una sección denominada, ¿Qué nota mi marido raro en mi?. El video se ha grabado desde Ibiza, dónde están pasando unas tranquilas y relajadas vacaciones. La presentadora está en su décima semana de embarazo y la tripa le mide 68 centímetros.

"Os voy a presentar a alguien que está presente aquí conmigo,...", así ha sido la puesta de largo de Ezequiel Garay en el canal de Youtube de su mujer. Aunque en redes sociales Gorro no ha dejado de compartir fotos de su pareja, rara vez aparece en los vídeos, aunque esta vez, solo se oye su voz y se ve su brazo. La emocionada futura mamá, ha comenzado explicando las nuevas sensaciones que tiene en este momento de su embarazo, aunque pensaba que los vómitos habían desaparecido, parece ser que no y que vuelve a sentir algo indispuesta, algo normal en su estado.

Gorro ha confesado que come "como si no hubiese mañana". Probó el ali oli de la isla con media barra de pan, algo muy típico en la isla,... aunque, "echa de menos los sandwich mixto". Respecto al sueño, Gorro ha contado que se queda dormida en cualquier lado, especialmente después de comer y a pesar del ruido, ella se queda dormida.

DEPORTE, SU PESO Y SU MARIDO

"Esta semana ha hecho deporte", concretamente "ha movido el culo", ha caminado, con el objetivo de que el cuerpo tenga movimiento y ha trabajado los músculos con "su propio peso". Y está contenta porque "nota las piernas menos hinchadas" pero porque, se ha "dado un par de masajes,...".

¿Qué nota de raro mi marido en mí, desde que estoy embarazada?, es la sección que ha protagonizado junto a Ezequiel Garay y de la que no han salido bien ninguno de los dos. La pareja ha protagonizado su primera 'pelea' en público. Aunque Garay al principio no quería mojarse, y ha dicho que todas las nuevas cosas "son muy buenas", poco a poco se ha venido arriba y ha empezado a repasar la lista. "Los olores, tu olfato, tu nariz,... a la mínima dices 'uf' como huele,...". A continuación ha seguido con la comida, "Quiero comer, quiero comer,... Primer restaurante que encontramos y le gusta, ahí nos sentamos" ha contado entre risas y sabe que la orden de su mujer es clara, "si tienes hambre y hay que comer y punto",...

El tema de la ropa, pero no porque "esté gorda" sino porque las comparas con Tamara no deben de ser nada fáciles y por supuesto, de lo más extensa. Entonces, ha llegado el tema comprometido sobre su peso, "la ropa no te cabe,..." ha dicho Garay. "¿Me estás llamando gorda?" ha exclamado Gorro,... "No, no te estoy llamando gorda,..." ha explicado el futbolista, solo que "es difícil encontrar ropa que te guste,..." y ha contado algunas de las quejas que tiene la bloguera, "uy, esto me queda grande, esto me queda mal,...". Y para rematarlo, ha revelado que cree que le "ha cambiado el carácter" y aunque no lo especifica, deja bastante claro que no es para bien.

Y bueno, para finalizar el video, Garay ha dicho que iba a contar lo bueno,... A lo que Tamara ha contestado, no te creas ¿eh?, "hoy no te voy a hacer el amor" y lo ha repetido, por si no le ha quedado claro... Garay, por último, ha demostrado lo mucho que quiere a Tamara y lo enamorado que está de ella, le ha echado un piropazo "te veo mucho más guapa desde que has cogido más kilos,...". Pero parece que no ha calado, porque la respuesta ha sido "Ezeee me estás llamando gorda otra vez" y le ha lanzado un cojín...

La sección ha terminado con Gorro dando el siguiente bombazo, "hoy Ezequiel, se queda sin noche de amor y sin cena, y va a dormir en el sofá", y le ha dicho más a su marido, "no me ha gustado tu sección, porque me has puesto a parir".