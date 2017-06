Tamara Gorro recuerda a su amigo fallecido

Etiquetas

Para Tamara Gorro este 10 de junio no es un día cualquiera. Hoy se cumplen dos meses de la muerte de su amigo Antonio, una persona muy especial para ella y para Ezequiel Garay.

Por ese motivo, la presentadora ha querido recordar en su cuenta de Instagram a su amigo a través de un emotivo mensaje. Para Tamara, Antonio ha sido el ángel de la guarda que ha hecho posible cumplir su sueño de quedarse embarazada.

Y es que tras muchos años de lucha, la madrileña ha conseguido gestar a su próximo hijo tras haber sido mamá gracias a la gestación subrogada. Un auténtico milagro que según la propia Tamara ha sido obra de su amigo.

"Hoy es una fecha muy señalada y triste. Hace dos meses que te fuiste de repente, aún me pregunto el por qué... no hay día que no me acuerde de ti. En tu nuevo lugar tienen que estar tremendamente felices, porque han ganado una maravillosa persona, que solo se preocupaba por el bien de los demás. Estoy segura que allí, estás haciendo la misma labor que hiciste aquí hasta el último momento. Gracias a ti orienté mi vida y gracias a ti en unos meses cumpliré el mayor de mis sueños. Amigo mío, TE QUIERO", escribía en su cuenta de Instagram.

Un mensaje que recuerda al que publicó el pasado 14 de abril cuando se despidió de él desde Los Ángeles donde se encontraba realizándose su tratamiento de fertilidad: "Hoy era el último adiós, hoy partes a otro mundo, hoy te alejas para siempre, hoy no me he despedido de ti... Me quedo con el alma rota, siento dolor, mucho dolor. Fuiste, eres y serás una de las personas más importantes en mi vida, mi orientación, consejero, amigo, padre, eras simplemente tú, ÚNICO. Este viaje te lo dedico, se que todo saldrá bien porque tú me estás protegiendo, cuidando y ayudando. Viaja tranquilo, disfruta allá donde estés y haz lo que mejor sabes hacer, dar cariño y paz. Nos vemos al otro lado querido mío, TE QUIERO".