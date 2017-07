Tania Llasera preocupaba por cómo recibirá a su hermana Pepe Bowie

Etiquetas

Tania Llasera no será mamá primeriza sin embargo, a la periodista le embarga una duda terrible sobre el nuevo nacimiento: ¿tendrá celos Pepe Bowie del hermanita que viene en camino? La joven siempre comparte todas sus dudas y pensamientos sobre el embarazo en Mtmad y en esta ocasión no iba a ser menos.

Mientras su bebé juguetea en la tripa de Tania, la periodista está inquieta ante una duda sobre su nueva maternidad que le ronda la cabeza: ¿sentirá celos Pepe del nuevo miembro de la familia?

"Lo que voy a intentar es que su vida, la vida de Pepe, cambie lo mínimo posible", confiesa la periodista sobre sus planes para hacer que su hijo no sienta celos del bebé que viene en camino. "Su rutina va a ser la misma, su guardería va a ser la misma, la chica que viene ayudarme con él va a ser la misma, no le voy a cambiar de habitación, no le voy a cambiar de cama, no le voy a cambiar nada". Continua diciendo.

Parece que Tania tiene muy claro qué hacer para que Pepe no se sienta desplazado por su hermana y disfruta de tener un miembro más en la familia, olvidándose de los celos. Y a ti, ¿qué te parece su táctica para evitar los celos de Pepe?