Teresa Rodríguez pide a Junta que deje "la soberbia" y se siente con Ampas para dar solución al calor en las aulas

La coordinadora general de Podemos Andalucía y portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, ha pedido a la Junta que abandone "la soberbia" y que la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, se siente con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) para buscar soluciones "viables" y que, a corto plazo, resuelvan el problema del calor en los centros escolares.

En unas declaraciones difundidas a los medios por Podemos, Rodríguez se ha referido también a la respuesta que el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha ofrecido a su propuesta de que durante la sesión plenaria que se inicia este miércoles se apague en la institución el aire acondicionado.

Durán ha advertido a Podemos de que los problemas de climatización en los colegios andaluces no se solucionan haciendo "penitencia" desde la institución parlamentaria. Frente a ello, Rodríguez ha dicho que "la penitencia igual sirve para unas cosas porque quien ha hecho penitencia antes ha hecho examen de conciencia y después de la confesión, el propósito de enmienda".

"Ojalá el Gobierno andaluz y el Parlamento, mediante esa solidaridad con los centros, haga examen de conciencia y propósito de enmienda ante una realidad que no es nueva sino ocurre todos los años", ha señalado la dirigente de Podemos.

En su opinión, la respuesta de la Junta no puede ser decir a los padres que no lleven a sus hijos al colegio "porque no son capaces de arbitrar un mecanismo de climatización correcto, que debe ser la bioclimatización".