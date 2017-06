Teresa Rodríguez (Podemos) ve "vergonzoso" pedir a los padres que no lleven a los niños al colegio por calor

Etiquetas

Podemos Andalucía pedirá a la Mesa del Parlamento que en la próxima sesión de pleno se apague el aire acondicionado

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este martes que la autorización de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que los padres puedan no llevar a sus hijos al colegio debido a las condiciones de altas temperaturas es algo "vergonzoso". "La consigna que ha dado la Consejería de que los niños no vayan al cole es absolutamente vergonzosa", ha remachado.

En rueda de prensa y sobre el comunicado emitido por Educación a los colegios en el que se informa de que, dada la situación excepcional de "ola de calor", ha indicado que pone en evidencia "la manía del Gobierno andaluz de evitar los problemas por la vía de dejar que pasen y no afrontarlos en ningún momento". Según ha dicho, esto se parece a tema de los cursos de formación, donde "se anuló toda la formación", y ahora "como hace calor se le pide a los padres que no lleven a sus hijos al cole". "Como si los padres pudieran tomar ese tipo de decisiones cuando necesitan conciliar", ha añadido.

Rodríguez ha remachado que esta medida demuestra "una absoluta irresponsabilidad" de la Junta con los niños, "que tienen derecho a ir al colegio desde el primer día hasta el último" y también con las infraestructuras educativas de la región que, según ha dicho, "tienen muchas carencias" y entre ellas está la adaptación a las condiciones climatológicas.

"El clima no es una novedad, no hay una situación extraordinaria de calor en Andalucía, hace calor, pero también lo hacía hace diez años en verano. Una vez me dijo la presidenta que en verano hace calor y me parece que los que se acaban de enterar son ellos cuando dicen que esto es extraordinario y que dejen de llevar los niños al colegio, eso no tiene nombre", ha explicado.

Para ella, la solución para por dialogar con las asociaciones de madres, padres y alumnos con una "voluntad de arreglar el problema" y poner sobre la mesa un plan de clima para los centros "saludable". En este sentido, ha afirmado que es "saludable" encontrar vías más allá del aire acondicionado y el ventilador.

"Igual hay que tener un recurso de emergencia cuando la situación de calor es insoportable y una plan a medio plazo de bioclimatización de los centros, zonas de sombra, arboleda, vegetación", ha sugerido, al tiempo que ha insistido que esto es algo "que no se ha hecho nunca para los colegios".

Por último, ha señalado que desde Podemos Andalucía se pedirá a la Mesa del Parlamento andaluz que en la próxima sesión de pleno se apague el aire acondicionado y se esté "unas cuantas horas trabajando en un edificio público con una temperatura insoportable".