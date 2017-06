Teresa Rodríguez pide a Susana Díaz un "cambio de alianzas" en beneficio de la mayoría y un "proyecto" para su Gobierno

Etiquetas

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha planteado la necesidad de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, realice un "cambio de alianzas" al gobernar que vaya "en beneficio de la mayoría social", así como ha reclamado "un proyecto" para el Ejecutivo andaluz.

Y es que, según ha expuesto en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, en lo que va de legislatura desde Podemos han "echado de menos" en el Gobierno de la Junta la existencia de un "proyecto para Andalucía".

Frente a ello, "simplemente" se ha percibido una actitud de "inercia", por ejemplo para "esperar que el empleo mejore aunque sea empleo precario", o que lo hagan las cifras de las exportaciones "aunque sea en base a los bajos salarios" en la comunidad autónoma.

Rodríguez ha explicado que, frente a eso, desde Podemos reclaman "un Gobierno proactivo, que tenga un proyecto, el que sea, y lo debata con el resto de grupos, que vamos a estar encantados de debatir sobre un modelo para Andalucía en este periodo de salida de la crisis", de ver "cómo las políticas públicas pueden revertir ese proceso para que la salida de la crisis en Andalucía no sea en clave de desigualdad y recorte".

"Vamos a estar raudos para acudir a ese debate, pero para eso necesitamos que el Gobierno tenga algún tipo de iniciativa al respecto" y "diga cómo proyecta Andalucía en lo que queda de legislatura, pero no solo, sino a largo plazo, en el horizonte 2020", ha añadido la líder andaluza de Podemos.

Por eso, y preguntada por las expectativas que le produce un posible cambio de Gobierno en la Junta, Rodríguez ha respondido que "depende del criterio con el que se seleccione a las personas" que están llamadas a "hacerse cargo de cosas tan importante como la salud de nuestros padres y la educación de nuestros hijos".

"Depende del criterio con el que se elijan y de la dinámica del Gobierno en su totalidad", ha puntualizado la dirigente del partido morado, que ha añadido que "quienes sean las personas más capaces para llevar a cabo" el proyecto que demanda al Ejecutivo andaluz "serán bienvenidas" al Consejo de Gobierno, "pero lo primero es un proyecto, y hemos tenido dos años sin proyecto", ha insistido.

"BORRÓN Y CUENTA NUEVA"

Podemos Andalucía, según ha explicado Rodríguez, alberga "esperanzas en que haya una especie de borrón y cuenta nueva" y "los dos años que quedan de legislatura fueran de encuentro, de diálogo, de resolución de los problemas andaluces", pero aprecia "cierta autocomplacencia que, de repetirse tantas veces, ya resulta casi cínica", según ha opinado.

La dirigente de Podemos ha enfatizado que "no se puede esconder un gobierno que no tira, que no innova, que no tiene creatividad o alegría para plantear soluciones a los problemas", que todo eso "es lo que hemos visto en estos dos años, un Gobierno permanentemente en funciones, de baja intensidad, de inercia, de no estar centrado en innovar", y que además no ha aprovechado "una oposición que sí ha sido activa en presentar iniciativas", como a su juicio ha sido el caso de Podemos, que hasta ahora ha presentado once leyes en el Parlamento andaluz y va a presentar otras seis más, según ha apuntado.

Como expusiera en su intervención en el debate de este miércoles en el transcurso de la comparecencia de la presidenta en el Pleno del Parlamento, Rodríguez ha reiterado el ofrecimiento de Podemos al Gobierno de Díaz de "reflexionar sobre la necesidad de liquidar la hipoteca naranja que tiene con Ciudadanos" y así "virar en sus acuerdos para una fiscalidad progresiva, para tener más recursos para servicios públicos".

La líder de Podemos Andalucía ha señalado que espera que, al estar "devuelta" a Andalucía tras caer derrotada en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz tenga "interés en Andalucía y en alianzas que sean beneficiosas para la mayoría social".

Ha concluido señalando que "ahora mismo estamos en un 'impasse', que en los próximos días esperemos que se resuelva". "Nuestra esperanza está depositada en que haya un cambio tanto en las prácticas y en la energía que se pone a la hora de gobernar como en las alianzas", ha resumido Teresa Rodríguez.