Toño Sanchis: "Belén Esteban es una bocachancla, no está bien"

Una vez más, Toño Sanchís habló de Belén Esteban. El que fuera representante de la 'princesa del pueblo', continúa su guerra particular con ella, y es que además de tener un juicio pendiente, el intercambio de ataques verbales es diario.

En esta ocasión, fue Toño el que quiso hablar una vez más de Belén. El motivo era las últimas declaraciones en las que Belén insiste que Andrea no habla con su padre y en cambio el torero quiere que su hija vaya a su reboda con María José Campanario.

CHANCE: Toño, apoyando a los amigos.

Toño Sachís: Sí, súper artista, hay que estar para lo bueno y lo malo, se lo merece y es un placer estar aquí disfrutando de su música y su voz.

CH: Cada día pelo más corto. ¿No te pasará lo de Sansón?

T.S: No. Bien. Estoy contento, pendiente de un tema, pero pese a eso, me encuentro en uno de lo mejores momentos de mi vida.

CH: Has pasado meses malos.

T.S: Malísimos, no se los deseo a nadie. La que decía ser tu hermana no era así, cero, pero súper contento. Muy feliz.

CH: ¿Te preocupa el juicio?

T.S: No me preocupa pero tema que te pone nervioso porque no he estado en mi vida delante de un Juez. Está mi mujer por medio que la pobre indirectamente, siendo la administradora, se ha visto implicada y no tiene nada que ver. Pensaba que tenía amistad, entendimiento, diálogo, nada.

CH: Del amor al odio.

T.S: No odio a nadie, ella sí. Me han dicho que va diciendo que me va a arruinar, que me va a quitar la casa, que feo.

TOÑO SANCHÍS: "NO ME HE QUEDADO DINERO DE NADIE"

CH: Se ha sentido traicionada.

T.S: No es cierto. No me he quedado con dinero de nadie, he hecho lo que me dijo ella. Cuando me lo pidió, se lo di. La que ha hablado de la niña ha sido ella.

CH: Como ha cambiado también tu visión de ella. Antes la defendías a muerte.

T.S: Cuando vives con tu secuestrador, al final eres una parte de él y cuando te alejas, ves las cosas de otro modo. Lo que para mi era antes otra visión, y viendo cómo se ha comportado conmigo, igual no era verdad lo que decía y es verdad que yo lo he dicho porque ella me lo decía y he sido víctima de sus mentiras. No cambio pensar cómo se ha portado Jesús con la niña, no se ha portado como un padre, pero pongo en duda de muchas cosas que ella me ha hecho partícipe.

CH: Ella boicoteado a Jesús.

T.S: Tengo mi idea.

TOÑO SANCHÍS: "ESTOY SEGURO QUE ANDREA TIENE RELACIÓN CON SU PADRE"

CH: ¿Tú con Jesús hablas?

T.S: No.

CH: No tienes la versión de Jesús.

T.S: No. Atando cabos de lo que a mi me ha pasado. Lo que esta mujer ha enredado y tergiversado.

CH: Andrea oculta información a Belén sobre el hecho de que tiene relación con su padre.

T.S: Estoy seguro que sí. Conozco a esa niña y sé lo que he hablado con ella y ahí se queda la historia.

CH: Si tiene relación porque no ve a su padre.

T.S: Ahora es menor de edad y la que tiene dependencia es la madre de ella y cuando tenga 18 años, veremos.

CH: Andrea muy madura para su edad.

T.S: Sí.

CH: ¿Cómo acabará esto?

T.S: No tengo ni idea. No me voy a quedar quieto.

CH: Dice que tiene pruebas.

T.S: Me hace gracia, ya lo veremos la semana que viene. Han vendido esto como si fuera Operación Malaya. Es reconocimiendo de deuda y punto.

TOÑO SANCHÍS: "CREO EN LA JUSTICIA, ME MUEVO CON PRUEBAS"

CH: Se han mezclado mucho.

T.S: Han mezclado de una parte administrativa la han llevado a terreno personal, familiar, es donde se mueve ella, en el fango. Cuando tiene una cosa perdida, tira a la yugular.

CH: Tu también has hablado de los hermanos.

T.S: Fue ella. Ha tirado a mi mujer, a mi padre. Decir que me inventé enfermedad de mi padre para dar pena, lo de Lorca. Es jugar sucio y el tiempo a cada uno en su sitio.

CH: ¿As en la maga?

T.S: Me muevo con pruebas y ahí voy a estar en cuanto diga una mentira.

CH: ¿Crees en la justicia?

T.S: Creo en la justicia. Lo vais a ver vosotros. Ha montado una película de todo esto, como si hubiera habido no tengo demanda de ningún representando mío. Esta señora un reconocimiento de cantidades. Ya está. Nada.

CH: ¿Ha sido la gran decepción de tu vida?

T.S: No. Las cosas pasan y ya está. Como tu hermana, madrina de tu hijo.

CH: ¿Rencoroso?

T.S: No soy rencoroso pero creo en la justicia y decir las cosas como son. Cuando me decían lo de tengo todo ganado y que me iba a quitar casa es tan feo. Eso es ella al final. Me he dado cuenta que he tenido una venda en los ojos y cuando me he retirado y he visto todo. En ningún momento justifico cómo se ha portado como padre. Siempre ha querido hacer caja, hablar en plató de televisión y es ella la que ha puesto a su hija en el disparadero y la está promocionando, es ella.

TOÑO SANCHÍS: "EL ÚNICO MOMENTO QUE VI A BELÉN FUE EN LOS JUZGADOS Y AGACHÓ LA CABEZA. ES UNA BOCA CHANCLAS, NO ESTÁ BIEN"

CH: ¿Te has encontrado con ella en los pasillos fuera de cámara?

T.S: No. El único momento en los juzgados y agachó la cabeza. Es una bocachancla, no está bien.

CH: ¿Conversación con ella en privado?

T.S: Lo intenté.

CH: ¿Con Lorena qué tal?

T.S: Nunca ha hecho fisura, Lorena es una tipaza, madre de mis cuatro hijos, es mi compañera.

CH: Ha salido el nombre de María Verdoy que la tiras la caña cuando vas a la radio.

T.S: ¿Ah sí? El próximo día se la tiro a mi compañero que es muy guapo y dirán que soy gay.