Torres: "El Wanda Metropolitano está vacío de sentimientos, hay que llenarlo de magia"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres ha reconocido que le gustaría jugar en el equipo rojiblanco "para siempre" y que asume con mucha "ilusión" el cambio al nuevo Wanda Metropolitano, un estadio "espectacular" pero "vacío de sentimientos", algo que a los atléticos les sobra, y ha explicado que ahora les tocará a ellos llevar a sus hijos "de la mano por la Avenida Luis Aragonés" y contarles "quién fue".

"Me es difícil imaginar un partido como local que no sea en el Calderón, pero llegará el momento y tenemos que empezar a llenarlo de magia. Debemos intentar hacer partidos que se recuerden por años y crear una historia que hoy no tiene. Como estadio es espectacular, pero está vacío de sentimientos, y eso es lo que a los atléticos nos sobra", señaló en una entrevista a los medios oficiales del club.

En este sentido, el de Fuenlabrada afirmó que hacer del Metropolitano su nueva casa es "una responsabilidad" que tienen "todos" y que deben "asumir". "Nuestros abuelos hicieron la transición del Metropolitano al Calderón, que estoy seguro que fue dura, y consiguieron hacer del Calderón un lugar mágico, con un sonido diferente", manifestó.

"Todos hemos ido de la mano con nuestros padres por el Paseo de los Melancólicos, son recuerdos que se nos van a quedar para siempre. Ahora nos toca llevar a nuestros hijos a un nuevo estadio por la Avenida Luis Aragonés y nos tocará explicarles quién fue y que hubo un tiempo en el que existía otro estadio", continuó.

Además, el ariete madrileño confesó que fue "importante" para él "haber jugado el último año del Calderón". "Ha sido un año mágico", dijo. "Me apetece mucho empezar esta nueva etapa. Siento mi parte de responsabilidad de llenar ese nuevo estadio y mantener la identidad. En eso los jugadores tenemos mucho que decir", apuntó.

"Es normal que la gente se emocione y que viva el último año del Calderón como lo ha vivido. He visto gente de todas las edades llorar de alegría, de emoción, de nostalgia, y eso es fantástico porque quiere decir que seguimos sintiendo. Eso es fundamental porque nos da el plus para competir a todos los niveles; necesitamos a la gente y necesitamos su emoción", prosiguió.

"ME GUSTARÍA JUGAR AQUÍ PARA SIEMPRE"

El pasado miércoles, el Atlético anunciaba oficialmente la renovación de Torres por una temporada más, hasta el 30 junio de 2018. "Me gustaría jugar aquí para siempre, poder acabar a un buen nivel en el club donde quiero estar, en el que tengo una motivación importante para jugar al fútbol", afirmó.

"Seguir un año más es emocionante, porque no siempre uno en la vida puede elegir dónde estar. Lo quiero afrontar como el último, aunque luego vengan muchos más", consideró.

Por otra parte, el delantero rojiblanco reconoció que este está siendo "un año lleno de cambios, con dificultades en lo deportivo por la sanción, pero con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre". "El equipo ha demostrado que es solvente, ha hecho una gran segunda vuelta, levantándonos del palo de Milán. Sólo podemos confiar en que un año más juntos puede ser mejor y que los resultados van a ser más positivos", aseveró.

"Siempre hay que soñar a lo grande y en positivo. El equipo tiene un presente muy bueno y un futuro fantástico, con una plantilla con jugadores muy jóvenes, que vienen pisando muy fuerte. Sólo veo un año que tiene que ser mejor que el anterior", concluyó.