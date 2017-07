Úrsula Calvo, la exitosa mujer de negocios que nos da las claves de cómo y por qué meditar: (I PARTE)

Etiquetas

Hace unos días os contábamos los beneficios de la meditación y de como el estrés influye mucho tanto en la salud como en las relaciones con las personas como a la hora de gestionar nuestras actividades profesionales.

Úrsula Calvo, una empresaria de éxito administradora/moderadora de una comunidad de más de 4.000 inversores de bolsa y que gestiona dos carteras de inversión, es la viva experiencia de como encontró la meditación cuando le dijeron que se quedaba en silla de ruedas (resumiendo su historia). A día de hoy, ni está en silla de ruedas, ni tiene estrés y su vida ha cambiado por completo en cuanto a la salud y vivir la vida plenamente, aunque sigue llevando su cartera de inversores y está metida en la vorágine que ello conlleva a la par que creó el prestigioso centro de meditación que lleva su nombre Úrsula Calvo, imparte masterclass e interesantísimos seminarios para enseñarte todo lo que ella aprendió, interiorizó y pone en práctica a diario y además, es casi familia numerosa (tiene una hija de un anterior matrimonio, su marido aportaba otro hijo al matrimonio y cerraron el círculo con otra hija). ¿Quién da más? ¿Cómo? ¿Es posible? Te lo vamos a contar... Bueno te lo va a contar ella.

Conociendo el estrés que genera la inversión y mover el dinero, Úrsula ayuda, enseña a meditar y a controlar el poder de tu mente teniendo una vida más consciente, en el programa de "El Barómetro", entre otros, de Albert Castillón en Intereconomía los viernes de 12:00 a 14:00.

- Mujer de éxito, en la cima, en un mundo tan de hombres... ¿Cómo te sentiste en ese momento?

- Cuando tenía 17 años leí el libro "Piense y hágase rico, de Napoleón Hill". Desde ese momento tuve claro que podría conseguir todo aquello que me propusiera en la vida. Durante muchos años, no sentí ningún impedimento en el mundo en que me desenvolvía: ni por mi condición de mujer, ni por mi corta edad, ni por mi situación personal (separada con una niña de 3 meses... Todo eran retos, no había problemas. Estaba empoderada. Ese es el poder del pensamiento, y merece la pena conquistarlo.

- ¿Realmente de qué era tu negocio? ¿En qué comenzaste y fue por tus propios medios?

- Empecé en el mundo de la publicidad, creando una agencia especialidad en "below de line", y más concretamente en "punto de venta". Fuimos pioneros en estudiar en profundidad y explotar el canal mayorista. Dada la confianza que tenía depositada en mi misma, decidí que nunca trabajaría para empresas que ocuparan menos de una planta de un edificio (había una alto índice de morosidad entre las empresas más pequeñas... Al enfocarnos ahí con absoluta determinación, nuestro primer cliente fue Lucent Technologies, después llegó Philips, Procter & Gamble, Danone, Bacardi, Mahou San Miguel, 3M, Philip Morris, El Corte Inglés, Nike...

Para poder empezar pedí un préstamo de 7 millones de pesetas a Caja Madrid. Nunca tuve socios, ni apoyo financiero ni ninguna subvención del Estado (comenta con tristeza) siempre nos faltaba algún requisito.

No sólo tuve "éxito", también tuve muchos "fracasos", como Keynformado ó Punto Premio (empresas relacionadas). Curiosamente, cada fracaso fue una gran oportunidad para crecer.

ÚRSULA CALVO: "NO HACE FALTA RECLUIRSE EN UN ASHRMA O IRE A UNA ISLA PERDIDA. LO IMPORTANTE NO ES LO QUE HACES, SINO COMO LO HACES"

- ¿Cómo sigues dedicándote a lo mismo después de lo que te sucedió?

- No hace falta recluirse en un Ashram o irse a una isla perdida para no morir de estrés (se ríe). Pronto me di cuenta de que lo que importa no es lo que haces, sino cómo lo haces, y que si alcanzas una verdadera paz interior, si conectas con lo que realmente eres, las circunstancias no importan (aunque irremediablemente mejoran). Lo que me sucedió no fue por ejercer el rol de empresaria, sino por no establecer mi base en el momento presente, no saber observar mis pensamientos y emociones, y dejarme conquistar por el miedo.

ÚRSULA CALVO: "HAY QUE ESTABLECER LA BASE EN EL MOMENTO PRESENTE Y NO DEJARSE CONQUISTAR POR EL MIEDO"

- Llevas una cartera de inversores, donde supongo que se 'juega' con el dinero de mucha gente. ¿Cómo te ven en el trabajo tus clientes, cuando de repente estás tan relajada?

- Creo que llama mucho la atención mi imperturbabilidad ante las fluctuaciones del mercado, y de alguna manera sirve de referente. De la misma manera que el estrés se transmite, la calma también, y es mucho más poderosa. Las personas están empezando a plantearse y comprender lo absurdo de no aceptar lo que es, lo que sucede. Si quieres cambiar las cosas, si quieres tomar decisiones adecuadas, has de empezar por la plena aceptación de lo que es Ahora. De lo contrario, estarás luchando contra todo el Universo como Don Quijote contra los molinos de viento. Nunca podrás cambiar lo que es Ahora, pero sí puedes perder la vida intentándolo. Porque el estrés te mata. Esto es simple sentido común. Además, mientras estás luchando contra la realidad, contra la vida, no estás presente, por lo que no es posible ver las oportunidades que siempre surgen en cualquier situación. Aceptar no significa pasar, ni resignarse, o no querer que las cosas sean de determinada manera, sólo significar tener la humildad y el juicio de reconocer que en este momento las cosas son así. Y desde ahí trabajar, si es posible, para que sean de otro modo, si eso es lo que quieres.

ÚRSULA CALVO: "EN REALIDAD MEDITAR ES ALGO MÁS ESPONTÁNEO, CONECTAR CONTIGO. SER PAZ, CREATIVIDAD, INFINITO POTENCIAL"

- ¿Es posible no perder tu línea de la meditación dentro del mundo en el que te mueves?

- En realidad, meditar no es seguir una línea, ni siquiera tienes que esforzarte en seguir nada, todo es mucho más natural, más sencillo y espontáneo. Cuando meditas, conectas contigo, con lo que realmente eres, más allá de tus emociones, pensamientos, sensaciones... ese espacio de "ser" es paz, creatividad, infinito potencial, por lo que de forma progresiva, vas incorporando esas cualidades en tu vida. Sin tener que esforzarte, empiezas a dejar de reaccionar de forma inconsciente, porque empieza a haber cada vez más "espacio" entre los pensamientos, y puedes responder de la manera correcta. Por supuesto, existen momentos "difíciles", en los que puedes perderte en tus emociones, en los que los pensamientos te mantengan secuestrado por un tiempo* pero cada vez ocurre con menos frecuencia, y te liberas en menos tiempo. Esto sucede con independencia del "mundo" en que te muevas.

ÚRSULA CALVO: "NO FUE UN PÍLDORA INSTANTÁNEA, SINO PROGRESIVA Y POCO A POCO ME IVA ENCONTRANDO MEJOR"

- ¿No has vuelto a tener estrés?

- Hace mucho tiempo que no sé lo que es estar estresada. Recuerdo que no fue una píldora instantánea, sino algo progresivo. Pero cada día veía avances y me iba sintiendo mejor.

- Ante una situación de complicación en el trabajo, ¿cómo actúas o cómo debemos de actuar?

- Es importante tomar consciencia de que la vida sucede para ti, no en tu contra. Siempre hay oportunidades detrás de cada experiencia o "complicación" que te permiten crecer. Si utilizas todo para avanzar, observas que siempre lo que sucede, conviene.

Ante una situación no esperada en el trabajo, el primer paso es aceptarla como es, no negarla ni luchar contra ella. En ese momento, te aseguro que ya no la ves tan complicada... A partir de ahí, resolver, siempre que sea posible. Y ayudará a hacerlo posible la energía que has ganado aceptando inmediatamente la situación.

- ¿Y en la vida personal?

- Exactamente igual.

¿Te has quedado con ganas de más? Pues mañana sábado podrás seguir entendiendo realmente qué es meditar, en qué beneficia y conociendo más de cerca a Úrsula Calvo y viendo como pone en práctica la meditación en el día a día.