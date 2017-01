VIOLENCIA GÉNERO. EL PSOE PIDE GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a garantizar la recuperación integral de los huérfanos de madre como consecuencia de la violencia de género.La proposición, que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja, indica que aquellos hijos cuyas madres han sido asesinadas por la violencia de género son “víctimas directas de esta violencia" y, por tanto, tienen "unas necesidades particulares de atención y protección”.La propuesta recoge una mejora en la cuantía de la pensión contributiva de orfandad reconocida a los huérfanos hasta alcanzar el 70% de la base reguladora, cuando esta pensión constituya su principal fuente de ingresos, y siempre que los rendimientos de la unidad familiar que los acoja, incluido el huérfano, dividido por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de las pagas extras.En el supuesto de que hubiera más de una persona beneficiaria de esta pensión, la cuantía de la pensión podrá situarse en el 118% de la base reguladora, tal y como ocurre en la pensión de viudedad, y nunca será inferior al mínimo equivalente a la pensión de viudedad con cargas familiares.Asimismo, la propuesta contempla el reconocimiento de una pensión no contributiva, cuando no pueda ser reconocida la pensión contributiva por falta o escasa cotización de la madre asesinada, con el fin de evitar la desatención de estos huérfanos.El PSOE ha destacado la importancia de esta ley, puesto que considera que “las huérfanas y huérfanos absolutos, así reconocidos legalmente por la situación de privación de libertad del padre agresor, no siempre ven acompañado este reconocimiento por una pensión de orfandad que les proporcione una ayuda suficiente y adecuada para su resarcimiento” y “para paliar la situación de desprotección a la que con la mayor de las virulencias han sido arrojados”.