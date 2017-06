Varias familias presentan hoy 119.000 firmas en Justicia para exigir la nacionalidad española de sus hijos en acogida

Etiquetas

La promotora de la petición explica que esta situación obliga a las familias a realizar trámites para solicitar una beca, guardería o viajar en avión

Una madre con dos hijos en situación de acogimiento, Carmen Parra, presentará este martes junto a familias residentes en la Comunidad de Madrid un total de 119.000 firmas de ciudadanos para que sus hijos menores, todos ellos nacidos en España, obtengan la nacionalidad española.

Estos expedientes llevan desde 2015 'aparcados' en el Ministerio de Justicia y propicia situaciones absurdas que obliga a los padres a iniciar trámites burocráticos cada vez que tienen que solicitar una subvención, entregar un papel en la guardería o viajar en avión.

Las familias entregarán a las 11.00 horas las firmas recogidas a través de la plataforma change.org

Los promotores han dirigido su petición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, a quienes demandan que se tramite la nacionalidad española de sus hijos en acogida.

Los niños, con edad comprendidas entre los 7 y 15 años, han nacido en España, pero sus "padres biológicos no", lo que les deja viviendo un "auténtico drama", según Carmen Parra.

Para mayor complicación, los países de origen de sus padres no quieren reconocerlos, así que los niños no tienen la nacionalidad de esos países. Y al encontrarse en situación de "acogimiento permanente", los menores no tienen posibilidad alguna de "retornar" a sus países de origen.

RECONOCIMIENTO

Ante ello, las familias han pedido a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Justicia que "reconozcan legalmente" como españoles a los niños, "nacidos" todos ellos en el país.

Los padres han recordado que no están pidiendo "nada en contra de la legislación española". En este punto, han explicado que "cuando un menor es tutelado durante más de dos años y carece de una nacionalidad reconocida, tiene derecho a que se le otorgue la nacionalidad española".

"¿Por qué entonces nuestros hijos en acogida no la tienen aún?. Los menores están tutelados desde hace más de dos años; desde hace 13 años, incluso, en el caso de uno de los menores", recuerdan.

Según los padres, en 2015, la Comunidad de Madrid (que tutela legalemente a los menores) presentó los "expedientes para solicitar la nacionalidad en el Registro Civil correspondiente".

Los documentos "salieron entonces hacia el Ministerio de Justicia pero ahora, un año y medio después, todavía no sabemos en qué situación están esos expedientes ni por qué la Comunidad de Madrid no es capaz de averiguarlo", denuncian.