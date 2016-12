'Velvet' celebra por todo lo alto el fin de la serie con todos sus protagonistas

Etiquetas

Tras un final lleno de emoción y nervios en directo, todos los actores de Velvet se dieron cita en el Hotel Continental de Madrid pata cerrar por todo lo alto una etapa maravillosa profesionalmente hablando. Si hay en algo en lo que coincidieron todos los protagonistas fue en destacar que entre todos han logrado formar una verdadera familia dentro y fuera de la pequeña pantalla y es que demostraron que la relación entre ellos es maravillosa.

Tras posar con el resto de compañeros, Miguel Ángel mostró su lado más amable y lució una gran sonrisa reconociendo que tenía muchas ganas de volver a España para poder disfrutar de su familia. Profesionalmente hablando comenta que ha sido un año inmejorable y que espera que el 2017 sea al menos igual que este.

CHANCE: Vaya subidón.

Miguel Ángel Silvestre: Recién casado. Nada, ahora a celebrar la boda.

CH: Te hemos visto entre tus dos amores, Cata y Ana.

M.A.S: Sí que suerte.

CH: ¿Cómo has vivido este final?

M.A.S: Bien, muy nervioso la verdad por el tema del directo, pero ha sido muy bonito porque nos hemos reunido todos, hemos estado cinco minutos en silencio y nos mirábamos, aguantando y en el último momento han dado el pistoletazo de salida y ha sido conectarnos todos por última vez. Ha sido un regalo lo que nos han dado.

CH: ¿Qué se te pasaba por la cabeza?

M.A.S: Por favor Miguel Ángel no al líes, que no seas tú el que te equivoques, mi primea escena ha sido con Javi Rey, estábamos un poco nerviosos pero es que somos muy buenos amigos, ha sido mirarle y poco a poco creo que nos hemos ido relajando y hemos disfrutando de la escena. Luego pues con Ana, ha sido un final increíble.

CH: ¿Qué ha pasado detrás de cámaras que no hayamos visto?

M.A.S: Hoy ha venido mi familia a verme y ellos estaban ahí y tenía doble añadido, cuando jugaba al tenis y venía mi padre a verme siempre perdía y hoy era Miguel Ángel tienes 34 años y compórtate. Ellos sobre todo estaban en la parte de fuera y les he podido ver, les he disfrutado mucho y por ahí está mi hermana. El catering de hoy era muy bueno, me he puesto como el Kiko.

CH: ¿Algún secreto?

M.A.S: Los ensayos han ido todos muy bien, me gustaría saber qué ha ido mejor, los ensayos o las tomas, hemos hecho dos ensayos hoy, nos han salido bien, hemos decidido entre todos no seguir ensayando por no quemar la escena y creo que más de uno ha pensado, "tenía que haberla pensado un poco más".

CH: ¿Cuál era el momento que más temías?

M.A.S: La escena con Paula y con Asier creo que era mucho más sencilla que la otra porque teníamos que estar muy precisos en la otra por cámaras y a la vez volar. Creo que la que he hecho con Javi Rey era la más complicada, era la primera. Hay un hombre que te dice, uno, dos y acción y de repente yo le veía por el espejo y le he visto y el corazón se me ha disparado.

CH: ¿Ayer dormiste algo?

M.A.S: Me costó bastante dormir, pero me tomé una dormidina, una tisana y al final sí que lo conseguí. He dormido muy poco, solo cuatro horas pero con la adrenalina he tirado todo el día.

CH: ¿Y esa despedida con Ana?

M.A.S: Es muy bonito que le digo esas palabras que la dice Romeo a Julieta, forma parte del cuento y aunque hemos cambiando una cosita al final de la escena...

CH: ¿Qué cosa?

M.A.S: Sabéis que me he bebido una copa de champagne de trago, ahora me estoy dando cuenta.

CH: Disfruta.

M.A.S: No, si disfrutar disfruto, pero me está pegando esto que no veas.

CH: Vaya año más bueno.

M.A.S: Fíjate, hoy he podido comer con mi sobrino y con Aitor que se han hecho muy buenos amigos, el chico que hace de mi hijo en la serie, empezaron a mandarse notas de audio y hoy he estado con los dos, hacía mucho que no veía a mi sobrino y ha sido muy emocionante. Ahora mismo me quedo con ese momento. Echaba mucho de menos a mi familia.

CH: ¿Qué vas a hacer en Navidad?

M.A.S: Me voy a Benicasim con mi familia, han venido ellos a por mí, mi amigo José, mi hermana, mis padres, mi sobrino y mañana nos vamos todos de vuelta y ya les he pedido que nada más llegue lo que quiero es una paella y un tinto de verano aunque estemos en invierno.

CH: ¿Para cuándo una historia de amor en la vida real?

M.A.S: Eso digo yo, en el papel está muy bien pero a ver cuándo viene. No sé, veremos a ver.

CH: ¿Con ganas de enamorarse?

M.A.S: Eso siempre. Al amor siempre.

CH: ¿Cuándo entraste en esta familia, si te dicen que acabarías así, que hubieras pensado?

M.A.S: Recuerdo cuando mi madre leyó el guión y dijo por fin una en la que no te van a pegar, esta tienes que hacerla.

CH: Al final te han pegado.

M.A.S: Sí, eso sí. Pero a mi madre es la serie con la que menos ha sufrido y me decía tienes que hacerla, es muy bonita y me dio la oportunidad de conocer a Bambú y una cosa que me ha sorprendido es el trato familiar que han tenido con todos los actores, nos han regalado a todos los posibilidad de vivir sueños, en mi caso fue la serie Sense8. Tengo ganas de volver a trabajar con ellos, la serie nos ha abierto a todos muchas puertas.

CH: Ahora en Narcos. ¿Qué supone para ti?

M.A.S: Pues llevo desde octubre rodando en Colombia, vamos a Bogotá, Miami, es un personaje muy distinto a Lito que es el que he hecho con Netflix, muy diferente y yo era muy fan de la serie, cuando me dijeron que querían contar conmigo me llevé una gran alegría y es una de las cosas que voy a celebrar estas Navidades con la familia.

CH: ¿Qué palabras de despedida le dirías a Alberto Márquez?

M.A.S: Bueno qué le diría a Alberto, que sea feliz, que por fin tiene a su princesa.

CH: No eres consciente del revuelo que ha producido verte en unas fotos con Georgina la novia de Cristiano.

M.A.S: Es amiga mía, esas fotografías son de hace muchísimo tiempo y nada, me alegro mucho de que sea muy feliz.

CH: ¿Había otro final para Velvet?

M.A.S: Pues qué pregunta más interesante, yo del final de Velvet no tengo nada que ver, eso es de los directores, a mí cuando me llegaron los capítulos me pareció que era un regalo.

CH: Ahora ya todo en directo.

M.A.S: Es muy trepidante pero cuando unas escenas se graban un director establece estrategias, hay veces que lo espontáneo es muy agradecido de ver pero carece de estrategia y de un director de fotografía colocando sombras, luces y de alguna manera estimulando en el espectador lo que quieren que se vea. Lo de hoy ha sido muy bonito pero no sé si es el futuro.

CH: ¿Este ha sido tu año?

M.A.S: Este ha sido un año muy especial para mí, sí, porque fíjate solo iba a hacer dos temporadas de Velvet y claro, cuando el proyecto va tan bien y tuvimos la relación que tuvimos con todos lo pedí que quería estar presente, que teníamos que convencer a Netflix de que me dejaran estar aquí. Eso fue una gran sorpresa, Sense8 se estrena ahora, tengo muchas ganas de que la vea la gente para ver qué opinan de la segunda temporada y para mi empezar con Narcos ha sido espectacular. Tengo trabajo y el trabajo ahora mismo es lo que más aporta, una de las cosas que más me aportan.

CH: ¿Vamos a tardar mucho en verte aquí otra vez?

M.A.S: Espero que no, estoy con algunas propuestas de aquí y tengo mucho interés, espero poder venir pronto.

CH: ¿Algo de cine?

M.A.S: Es que fíjate esta propuesta que me han hecho puede ir hacia un lugar o hacia el otro y a mí personalmente me gusta la propuesta, el medio será lo de menos.

CH: ¿Crees en los cuentos de hadas?

M.A.S: En los cuentos de hadas, bueno creo que en la magia de la vida y en las sorpresas que te da.