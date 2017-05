¿Venganza por celos de Scott Disick a Kourteney Kardashian?

Etiquetas

Tres días después de que Kourteney Kardashian se dejara ver por las calles de Los Ángeles con su 'toy boy', Younes Bendjima, su ex pareja, Scott Disick, hacía lo propio con Ella Ross, la joven de 19 años con la que se le había relacionado sentimentalmente las últimas semanas.

El empresario de 33 años fue fotografiado el pasado viernes 5 de mayo junto a la modelo británica a la salida del restaurante Nobu y horas después se les volvió a ver cenando en el popular TAO Asian Bistro.

La semana pasada veíamos a la mayor del clan Kardashian paseando por West Hollywood con el ex boxeador de 23 años. Una fuente confirmaba a US Weekly el affaire entre la estrella televisiva y el maniquí argelino, con el que llevaría saliendo desde el pasado mes de diciembre. Unas imágenes que habrían dejado 'devastado' al cuñado de Kim Kardashian, que habría decidido contraatacar a modo de venganza haciendo su primera salida pública con la inglesa.

Scott y Kourteney, que comparten tres hijos en común (Mason, Penelope y Reign), pusieron fin a su noviazgo de nueve años en julio de 2015 tras la publicación de unas fotos de Disick disfrutando de unas vacaciones en el Sur de Francia con su ex pareja, Chloe Bartoli. Este, arrepentido y llamando la atención públicamente en el reality Keeping Up With Kardashian, decidió reconquistar a la madre de sus hijos el pasado mes de noviembre, pero todos sus esfuerzos por ganarse su confianza fueron en vano.

No obstante, esta ruptura no ha sido un obstáculo para que el empresario se mantenga dentro del exitoso espacio del clan, sino que pronto pondrá en marcha el suyo propio, producido por su suegra, la verdadera artífice de la fama del clan televisivo.

Según TMZ, el reality estaría en la fase de preproducción y contaría con la presencia del agente inmobiliario Tomer Friedman, encargado de todas las compras y ventas relacionadas con la familia, un contratista de nombre Mickey y el socio comercial de Scott. Royally Flipped seguirá el trabajo de Scott, que hasta ahora era toda una incógnita, un inversionista que compra casas, para remodelarlas y venderlas aumentando su valor.