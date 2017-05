El Congreso quiere que el Gobierno apruebe en tres meses el reglamento que debe agilizar las adopciones internacionales

Etiquetas

El PP achaca la caída de las adopciones a otros factores y avisa de que es "imposible" que se pueda cumplir ese plazo

Los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, que no lo ve factible, quieren que el Gobierno tenga listo, en un plazo de tres meses, el reglamento de la Ley de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia con el que se busca desbloquear las adopciones internacionales.

Se trata de una iniciativa de Ciudadanos, consecuencia de una interpelación a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, con la que la formación naranja denuncia que la falta de reglamentación en esta materia ha supuesto una limitación de todo procedimiento de adopción internacional ya que no se ha designado al personal encargado de la gestión de este procedimiento y tampoco se han tomado medidas para abrir vías de adopción en nuevos países.

Así, según señala, la adopción internacional "ha caído drásticamente, pasando de 5,541 en 2010 a 824 en 2014", lo que supone un descenso del 85 por ciento. Del mismo modo, indica que España, a pesar de haber firmado convenios bilaterales en esta materia con 40 países, "sólo utiliza de manera efectiva 6 países", mientras la UE "tiene abiertas vías con otros 45 países".

Con la puesta en marcha del reglamento, pendiente desde 2015, la formación solicita al Ejecutivo que convierta las adopciones internacionales en un "asunto prioritario" de la agenda política y que, una vez que se inicien los trabajos, impulse procesos de apertura con otros países que den respuesta a las más de 33.000 familias adoptantes en España que están en espera, así como a lo menores de esos países que se encuentran en situación de desprotección.

"Las adopciones internacionales están bloqueadas porque estas personas suponen un problema", ha denunciado la defensora de la moción, la portavoz de Igualdad de la formación naranja, Patricia Reyes, que también ha exigido al Ejecutivo que "establezca las medidas necesarias" para garantizar la seguridad en el proceso de adopción "antes, durante y después" de los trámites, porque "ahora no lo hacen".

En este sentido, ha señalado que el 90 por ciento de los procesos de adopción se realizan en el país a través de entidades acreditadas sin animo de lucro que no reciben subvención del Estado. "Pero no solo no les ayudan, sino que bloquean su trabajo", ha insistido Reyes.

HOMOGENEIZAR LA TRAMITACIÓN

Por otra parte, la moción también llama al Gobierno a mejorar y homogeneizar el sistema de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones, mejorando la transparencia del mismo y facilitando que los solicitantes puedan acceder a la documentación relativa a su proceso. "Se revisarán los protocolos e información que se facilita a las familias adoptantes en las entrevistas previas", apunta el texto.

Además, pide la creación de un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de ser adoptados para toda España para una "mejor coordinación y agilización" de los procesos.

UN EQUIPO ESPECIALIZADO

Ciudadanos ha aceptado incluir en su texto una enmienda de Unidos Podemos por la que se solicita la creación de un equipo especializado en adopciones internacionales. Según ha explicado el diputado de la formación morada David Carracedo, ahora la competencia sobre esta materia recae sobre los cónsules españoles en el país de origen del niño, que "han de exponerse" a posibles responsabilidades si algo va mal en fases posteriores al proceso.

Del mismo modo, se ha unido a la petición de que el Gobierno impulse la acogida residencial, no sólo en caso de menores de tres años, como la normativa fija actualmente. Carracedo ha señalado que un niño en un centro de acogida cuesta al Estado 3.000 euros mensuales. A su juicio, "por menos dinero una familia puede mantener a un menor" que tendrá un entorno más favorable para su crecimiento.

También la diputada del PSOE Sonia Ferrer se ha mostrado crítica con el trabajo el Gobierno sobre este tema y le ha reprochado los "dos años en blanco" que han vivido muchos menores que esperaban ser adoptados. Además, ha pedido que se dote de recursos a esta ley y que no se sume a los "numerosos ejemplos de leyes que se aprueban y luego no se dotan de medios económicos, materiales y humanos".

Tras estas críticas vertidas por la oposición, la portavoz del PP de Igualdad, Marta González, ha defendido la labor del Gobierno apuntado que la caída de adopciones internacionales en los últimos años no es consecuencia de la gestión del Ejecutivo ya que éste "no ha realizado modificaciones legislativas restrictivas" en esta materia. "Si ha bajado el número de niños adoptados es por variaciones en la situación de los países de origen del los niños", ha apuntado durante su intervención.

"Los 15 primeros países receptores de menores adoptados, entre ellos España, adoptó en 2014 un 70 por ciento menos que en 2010", ha apuntado González, quien ha señalado que ve "imposible" cumplir con el plazo de tres meses que propone Ciudadanos para elaborar el reglamento.