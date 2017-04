Una asociación de moteros busca recaudar 8.000 euros para sufragar el gasto de una prótesis de pierna a un niño

Etiquetas

La asociación Moto y Vida, de Mérida, busca recaudar 8.000 euros para ayudar a Guille, un niño malagueño de ocho años al que le tuvieron que amputar hace dos años una pierna por un cáncer de huesos o de Erwing.

La historia de esta iniciativa solidaria se remonta a hace dos años, poco tiempo después de que Guille pasara por quirófano. Según relata a Europa Press el delegado de Andalucía de esta asociación, André Feyaerts, fueron unos amigos de la Guardia Civil de Málaga quienes, tras conocer a Guille, decidieron hacerle un pequeño homenaje. Le dieron regalos y conocieron a su familia. Feyaerts, entonces, decidió seguir su caso.

Un año después, aproximadamente, en octubre de 2016, Moto y Vida dio un paso más y decidió apadrinar al chico. El apadrinamiento se hizo durante su VII aniversario, organizado en la Costa del Sol. En cada convocatoria de la entidad, el niño acude con su familia para comer todos juntos, y en algunas de estas convocatorias, venden comida y bebida a los participantes para recaudar fondos para su caso.

En concreto, lo que necesita Guille, según expone Feyaerts, es una prótesis con articulación, ya que la que le cubre la Seguridad Social es rígida, "un palo" en palabras de Feyaerts, lo que debido a la corta edad del niño, imposibilitaría su desarrollo físico. "A su edad, es evidente que se va a deformar la columna, porque va a estar cojo todo el tiempo, y las prótesis con articulaciones pueden evitar eso en gran medida y le va a dejar vivir una vida mucho más digna --subraya--. Una pierna de estas está alrededor de 8.000 euros".

Además, este tipo de prótesis articuladas sólo valen para dos años, con lo que la asociación necesita ir renovando esta cantidad de dinero para prótesis nuevas. A todo ello, hay que sumar los imprevistos. "Entre medias, una de esas 'piernas' articuladas se rompió, y su reparación tuvo un coste de unos 2.000 euros, según ha lamentado Feyaerts, que lo que más desea es "que el chico tenga una vida digna".

La entidad tiene claro por qué decidió ayudar a Guille y su familia. "El chico mismo vale la pena", señala el delegado de la entidad, quien le describe como un niño "extraordinario" y "formidable".

"Era una familia normal, con dos niños, con una hipoteca, trabajo, todo bien... una familia normal --recalca--. Hasta que pasó eso y los pocos ahorros que tenían se fueron ahí. También ayudaron los abuelos, por ejemplo", señala el motorista, que considera que los moteros son personas solidarias.

"En nuestros estatutos, de Moto y Vida, se menciona que somos solidarios y que tenemos que organizar cada año algo solidario", explica Feyaerts. La asociación también colabora con Banco de Alimentos.

INGRESADO EN EL HOSPITAL

Desde principios de este mes de abril, Guille permanece ingresado en el hospital. Aunque, en esta ocasión, según relata Feyaerts, no se trata de algo relacionado con su incapacidad, ni por el cáncer que tuvo, sino por bullying.

"Le tiraron al suelo, le dieron patadas en la pierna, en la prótesis, le han pisado el muñón... tiene un coágulo muy grande en el muñón, tiene muchísimos dolores ahora, está ingresado", lamenta Feyaerts, que señala que Guille "está hundido" mentalmente, a pesar de ser un chico "optimista" y con una "sonrisa en la cara siempre".

PRÓXIMOS EVENTOS

La asociación tiene en mente organizar eventos y recolectas para ayudar a Guille. Tras la pasada concentración motera en Chiclana (Cádiz) el pasado 1 de abril, en la que recaudaron unos 1.800 euros y en la que se sumó la delegación de Cádiz de la Asociación Ángeles Verdes, Moto y Vida ha organizado para el día 3 de junio en Málaga una concentración de moteros exclusivamente a favor de Guille, en la que también participará Motoristas Contra el Cáncer Infantil.

También se ha organizado una colecta en Madrid y se ha abierto una cuenta para donativos. Toda la información está alojada en la página web 'http://www.guille.motoyvida.es/home.html'.

Por el momento, la asociación lleva recaudados unos 3.000 euros aproximadamente, entre las donaciones de particulares, el evento de Chiclana, ayuda de otras asociaciones moteras, y la venta de pulseras solidarias por el simbólico precio de un euro.

En cambio, Feyaerts es consciente de la reticencia de la ciudadanía a la hora de donar dinero para una causa solidaria o benéfica, después de que se destapara el 'caso Nadia'. Por este motivo, piden "un poco de ayuda mediática". "La gente está reticente y lo entiendo, tampoco me gustaría a mí que me estafasen, pero aquí no hay estafa, el dinero va a la pierna y necesitamos una reserva siempre de 8.000 euros", concluye.