La organización analiza en un informe las condiciones de vida y los efectos de la crisis en la infancia

Un 47,7% de los niños atendidos por Cruz Roja en Galicia afirma no tener suficiente dinero para vivir bien, según se desprende del estudio realizado por la organización sobre 'La situación de la infancia en vulnerabilidad social en Galicia', en el que se analizan las condiciones de vida y los efectos de la crisis en la infancia.

Es la primera vez que la Organización elabora un estudio centrado en la población infantil a la que atiende en Galicia. En concreto, se ha llevado a cabo con niños, 8 a 14 años, que participan en el proyecto de promoción del éxito escolar.

La finalidad de este boletín ha sido poder analizar las condiciones de vida y los efectos de la crisis en la infancia y las familias más vulnerables. El informe ha sido presentado este martes por la presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, Carmen Colmeiro; junto con la directora de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja Española, Estrella Rodríguez, y Jessica Núñez, coordinadora de Cruz Roja Juventud en Galicia.

El estudio, con el que la organización da a conocer la situación de la infancia en Galicia, deja algunos datos significativos en cuanto a los efectos de la crisis en las familias, y por consiguiente también en los menores.

Con respecto a las dificultades económicas, el 60,8% de los niños relacionan la crisis con el desempleo y un 47,7 por ciento con no tener suficiente dinero para vivir bien. Además, el 40% destaca que ninguna de las personas adultas con las que convive tiene un empleo estable de al menos 20 horas a la semana.

ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN

Asimismo, un 26% de los menores no tiene calefacción en casa y un 55% carece de internet. Entre otros datos, la organización destaca que hay un 12% de niños que ha tenido que mudarse porque su familia ha perdido la casa debido a un desahucio.

En cuanto a la alimentación, el informe recoge que la mayoría hace las tres comidas diarias, pero hay un 7% que no desayuna, un 2,4% no come y un 2,1% no cena. Mientras, en el capítulo del desempeño académico, destaca que un 43 por ciento de los menores no está en el curso que le corresponde por edad.

A pesar de todos estos datos y de las dificultades diarias a las que se enfrentan, el nivel de satisfacción con sus vidas alcanza el 90%. Además, el 90,3% es feliz, el 84,6% está lleno de energía y el 85,3% está activo. Mientras, un 3,6% afirma no ser feliz.